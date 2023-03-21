Depremzede çift, Fethiye'de misafirlikte evlendi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle evleri yıkılan Serkut Yaşar ile Zehra Kaygas, misafir olarak konakladıkları Muğla'nın Fethiye ilçesinde evlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle evleri yıkılan Serkut Yaşar ile Zehra Kaygas, misafir olarak konakladıkları Muğla'nın Fethiye ilçesinde evlendi.

Kahramanmaraş'ta evlilik hazırlığı yapan ancak asrın felaketi sonrası ailesiyle Fethiye Çiftlik Mahallesi'ne gelen Halk Eğitim Merkezi antrenörü 29 yaşındaki Zehra Kaygas ile 35 yaşındaki kafe işletmecisi Serkut Yaşar, Fethiye Belediyesi Nikah Dairesine evlenmek için başvurdu. Çiftin Nikah Merasimi, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde düzenlendi.

Fethiye Belediyesi Nikah Memuru Fatma Arıkan'ın kıydığı nikah töreninde Zehra Kaygas ile Serkut Yaşar'ın nikah şahitliklerini Belediye Meclis Üyesi Miraç Efe Doğan ile Hamide Daş yaptılar. Nikah merasimine Serkut Yaşar'ın babası İsmail Yaşar ile annesi Sariye Yaşar katılırken Zehra Kaygas'ın ailesinin deprem bölgesinde çadırda olmaları nedeniyle gelemedikleri öğrenildi.

"Fethiye'ye yerleşmeye karar verdik"

Nikah töreninde zaman zaman duygusal anlar yaşanırken Damat Serkut Yaşar, depremde evlerinin yıkıldığını, bazı akrabalarını kaybettiğini ve zor günler yaşadıklarını belirtti. Yaşar," Kahramanmaraş'ta depremde evimiz yıkıldı. Fethiye'ye yerleştik. Fethiye halkının gösterdiği yardım severliğe Allah razı olsun. Nikahımız bugüne nasipmiş. Önceden geldik belediye evlenme dairesine başvurduk. Memurlar ve diğer yetkililer çok ilgilendiler. Bu ince düşüncelerinden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş ta kafe işletiyordum. Eşim de Halk Eğitim de antrenör olarak çalışıyordu. Fethiye'ye yerleşmeye karar verdik. Burada iş imkanı da var" ifadelerinde bulundu.

Gelin Zehra Kaygas ise "Çok mutluyuz. Fethiye'de evlenmek nasipmiş. Ailem Kahramanmaraş ta çadırda yaşıyor. Orayı terk edemediler" diye konuştu. - MUĞLA