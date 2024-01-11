Depremin Vurduğu Hatay'da Regaip Kandili Programı Düzenlendi
Depremin vurduğu Hatay'da Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın eden vatandaşlar için Kaptan Paşa Camii'nde program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi ve yatsı namazı kılındı.
Depremin vurduğu Hatay'da üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolasıyla vatandaşlar, camilere akın etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Kaptan Paşa Camii'nde Regaip Kandili dolayısıyla programı düzenlendi. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Depremzede vatandaşlar, yapılan dualara icabet etti. Program duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi. - HATAY