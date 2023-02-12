Depremde hayatını kaybeden anne ve 3 kızı Sakarya'da toprağa verildi Yerel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden anne ve 3 kızı, memleketleri Sakarya'nın Taraklı ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden anne ve 3 kızı, memleketleri Sakarya'nın Taraklı ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Antakya'da depremin etkisiyle yıkılan Zafer Apartmanı'nın enkazında kalarak hayatını kaybeden Fatma Peltek (53) ile kızları Sevim Ayça (24), Aslı (29) ve Zehra Şeyma Peltek'in (16) cansız bedenleri, memleketleri Sakarya'nın Taraklı ilçesine getirildi. Cenazeler, Hacıyakup Mahallesi'nde bulunan Paşalar Cami'de kılınan namazın ardından Paşalar Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Taraklı Antakya Sakarya Hatay Yerel Haberler

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