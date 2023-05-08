Deliçay daha güvenli akacak

Yıldırım Belediyesi, Deliçay ıslah projesi ile hem dere yatağını güvenli hale getiriyor hem de ilçeye yeni bir park kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi, Deliçay ıslah projesi ile hem dere yatağını güvenli hale getiriyor hem de ilçeye yeni bir park kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi, Demetevler ve Şirinevler Mahallesi Deliçay Deresi'nde ıslah çalışması gerçekleştiriyor. Yıldırım Belediyesi bin 100 metre uzunluğunda gerçekleştireceği Deliçay Deresi ıslah projesi ve çevre düzenlemesi ile hem dere yatağını güvenli hale getirecek hem de Yıldırım'a 17 bin metrekarelik alana sahip park kazandıracak. Parkın içerisinde 2 bin 700 metrekare bisiklet ve yürüyüş yolu, 40 bank ve 15 piknik masası, 4 oyun alanı, 2 fitness alet grubu bulunacak. Gerçekleştirilecek ıslah çalışması çerçevesinde 28 bin metrekare taş pere ve 4 bin metreküp taş duvar yapılıp yağmur ve sel sularının yerleşim yerlerine zarar vermesi önlenmiş olacak. Bu sayede, dere yatağı kıyısında oluşacak su taşkınları engellenecek.

Yaşam alanına dönüşecek

Düzenleme ve ıslah çalışmalarıyla birlikte bin 100 metrekarelik alan taşkından çıkarılarak, düzenlenip park-yürüyüş ve dinlenme alanları olarak halkın kullanımına açılacak. Yıldırım'ın alan bakımından en küçük ilçe olmasına rağmen şehrin ikinci büyük yerleşim bölgesi olduğunun altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ın marka değerini arttırmak adına ilçemizin dört bir yanında önemli dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Deliçay Demetevler ve Şirinevler Mahallesi'nde gerçekleştireceğimiz dere ıslahı ve çevre düzenlemesi ile bölgenin kangren haline gelmiş bir sorununu daha kökten çözeceğiz. Aynı zamanda dere kenarını yaşam alanına dönüştüreceğiz. Islah çalışması ve çevre düzenlemesinin ardından mevcut bulunan yaya köprüsü yerine 3 adet yüksek konforlu yaya köprüsü yapacağız" dedi. - BURSA