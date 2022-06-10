DEKOYAP'tan büyük başarı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DEKOYAP'tan büyük başarı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
DEKOYAP'tan büyük başarı

Kayseri'de yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren DEKOYAP, yaptığı çalışmalarla aldığı Türkiye birinciliğinin yanında Ankara bölge ciro birincisi ve teknik ürünleri birincisi ödüllerini de almaya hak kazandı.

Kayseri'de yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren DEKOYAP, yaptığı çalışmalarla aldığı Türkiye birinciliğinin yanında Ankara bölge ciro birincisi ve teknik ürünleri birincisi ödüllerini de almaya hak kazandı.

Sektörün öncü firması ve Kayseri'nin büyük markalarından olan DEKOYAP, büyük işlere imza atmaya devam ediyor. Kütahya Yapı Kimyasalları'nın büyük bölge bayiliğini yapan marka daha önce defalarca sahip olduğu Türkiye satış birinciliğine Ankara bölge Ciro birinciliği ve Teknik ürünler satış birinciliğini ekleyerek yineledi.

Bir otelde 600 ustayı buluşturarak yapılan ve 2 saat süren eğitim, pandeminin ardından coşkulu bir katılımla gerçekleşti. DEKOYAP Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yelkenoğlu, Oğuz Özmen, Onur Özmen, Mehmet Özmen, Rıfat Yelkeoğlu ve DEKOYAP çalışanları ödüllerini KYK fabrika sahibi Cemil Onur Sürmeli'den aldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Kayseri Ankara Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title