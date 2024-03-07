Çorumlu minik öğrencilerden duygusal mektuplar

Çorumlu minik öğrenciler daha önce illerinde görev yapan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye duygu dolu mektuplar gönderdi.

Duygulandıran mektupları tek tek okuduğunu ve cevaplandırdığını ifade eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Küçük Çorumluların belki de ilk defa yazdığı ve saf, temiz, çocuksu hislerini dile getirdiği mektuplarını okudum, her birini ayrı ayrı cevapladım. Umuyorum ki, günün birinde onlarla tekrar karşılaşacağız ve eski günleri yad edeceğiz. Küçük Çorumlularla gönül bağımızın hala devam ettiği ve kopmadığı doğrudur." - ERZURUM