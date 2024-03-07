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Çorumlu minik öğrencilerden duygusal mektuplar

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Çorumlu minik öğrenciler, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye duygu dolu mektuplar gönderdi. Vali Çiftçi, mektupları okuyarak cevapladığını belirtti ve gelecekte tekrar bir araya gelmeyi umduğunu dile getirdi.

Çorumlu minik öğrenciler daha önce illerinde görev yapan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye duygu dolu mektuplar gönderdi.

Duygulandıran mektupları tek tek okuduğunu ve cevaplandırdığını ifade eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Küçük Çorumluların belki de ilk defa yazdığı ve saf, temiz, çocuksu hislerini dile getirdiği mektuplarını okudum, her birini ayrı ayrı cevapladım. Umuyorum ki, günün birinde onlarla tekrar karşılaşacağız ve eski günleri yad edeceğiz. Küçük Çorumlularla gönül bağımızın hala devam ettiği ve kopmadığı doğrudur." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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