CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'den İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'e Destek

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Cumhur İttifakı'nın oylarıyla araç satın alma talebi reddedilen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i desteklediği paylaşımda, "Tüm bu engellemelere İzmitliler sadece gülümsüyor" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in hizmet araçlarını Devlet Malzeme Ofisi'nden uygun fiyata satın alınması ve belediyenin mal sahibi olması talebine AKP ve MHP ikinci kez ret oyu verdi. Başkan Hürriyet'e destek CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'den geldi.

"SÖZ VERDİĞİ GİBİ ÇAĞDAŞ VE MODERN BİR KENT İÇİN ÇALIŞMAKTADIR"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Başkan Hürriyet'in tüm engellemelere rağmen İzmitlilere hizmet ettiğini belirten CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir şunları söyledi:

"Tüm engellemelere rağmen Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet İzmitlilere hizmet ediyor ve İzmit'i hak ettiği gibi yönetiyor. Söz verdiği gibi çağdaş ve modern bir kent için çalışmaktadır. Tüm bu engellemelere İzmitliler sadece gülümsüyor."

ANKA / Yerel