Çaykur Genel Müdürü Alim, 2023 Yılı Yaş Çay Alım Kampanyasını Değerlendirdi: "Yüksek Kar Olmayabilir, Önemli Olan Zarar Etmeyelim"

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 6 ay süren 2023 yılı yaş çay alım kampanyasına ilişkin, "Geçen yıla göre 10 bin ton yaş çay artışı var. Yaş çay alımı arttığı için sıkıntı yaşamadık. Üreticilerimiz, son iki yılda kota ve kontenjan kelimesini hiç kullanmadan çaylarını istedikleri yerlere satabildiler" değerlendirmesini yaptı. Alim, her yıl zarar açıklayan ÇAYKUR’un bu yılki durumuyla ilgili de “Yüksek kar olmayabilir, önemli olan zarar etmeyelim” dedi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 6 ay süren 2023 yılı yaş çay alım kampanyasına ilişkin, "Geçen yıla göre 10 bin ton yaş çay artışı var. Yaş çay alımı arttığı için sıkıntı yaşamadık. Üreticilerimiz, son iki yılda kota ve kontenjan kelimesini hiç kullanmadan çaylarını istedikleri yerlere satabildiler" değerlendirmesini yaptı. Alim, her yıl zarar açıklayan ÇAYKUR'un bu yılki durumuyla ilgili de "Yüksek kar olmayabilir, önemli olan zarar etmeyelim" dedi.

Doğu Karadeniz'de Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'a kadar 49 fabrikayla Türk çay sektöründe öncü devlet kuruluşu olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2023 yılı yaş çay alım kampanyası süresince 591 bin ton yaş çay alımıyla kampanyasını tamamladı. ÇAYKUR, başta Rize olmak üzere, Artvin, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 210 bin ailenin yaş çay tarımı yaptığı ve 10 Mayıs'ta başlattığı yaş çay kampanyasını, 26 Ekim'de sonlandırdı.

"GEÇEN YILA GÖRE 10 BİN TON FALA ÇAY ALDIK"

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, dün Rize Ziraat Çay Bahçesinde gazetecilere bir araya gelerek 6 ay süren 2023 yılı yaş çay kampanyasını değerlendirdi. Alim şunları söyledi:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir kampanyanın sonuna gelmiş olduk. Geçen sene 582 bin ton yaş çay almıştık bu yıl 592 bin ton yaş çay almış olduk, geçen yıla göre az da olsa 10 bin ton net bir farklılık, yükselme var. Bu anlamda aldığımız çay geçen seneye göre arttığı için sıkıntılı bir sürecim yok, her şey rutin seyrinde devam etmektedir. Yine malumlarınız olduğu üzere son iki yılda kota ve kontenjan kelimelerini hiç kullanmadan; üreticimiz, kendisini nerede rahat, nerede güvende hissettiyse çaylarını istedikleri yerlere gönül rahatlığıyla satabilmek istedikleri miktarı verdiler, alabildiğimiz kadar çayımızı almış olduk. Bu anlamda 591 bin ton çay almış olduk.

"ÇAY ÜRETİCİSİNE BİR BUÇUK MİLYAR BORCUMUZ VAR"

Bugüne kadar 4 milyar 654 milyon lira yaş çay bedeli Trabzon, Rize, Artvin kısmen Giresun bölgesine ödemiş olduk yarın biliyorsunuz yarın itibariyle 1,5 milyar- 1 milyar 700 milyon gibi bir yaş çay bedeli ödeyeceğiz ve akabinde geriye kalan 1,5 milyarlık daha bir borcumuz olacak yaş çay bedeli olarak onu da yıl sonu gelmeden, biliyorsunuz zaten peşin peşin ödüyoruz, vakti gelince bir ay içerisinde herkesin hesaplarına geçirmiş olacağız. 109 bin ton gibi bir stokumuz var. Kuruçay stokumuz tasnifli 2 bin ton satışımız oldu paketli çay satışımız 96 bin ton yurt dışı satışımız. 2 bin 500 ton toplamda 100 bin ton bugün itibariyle satışımız gerçekleşti. Yıl sonundaki hedefimiz biliyorsunuz normalde rutin her zamanki gibi 132 bin bin ton civarına hedefimize ulaşmış olacağız.

"EMEKLİ OLAN ÇALIŞANLARIMIZIN YERİNE YENİLERİNİ ALACAĞIZ"

Her yıl bildiğiniz gibi kurumdan emekli olan işçi sayısı kadar diğer yıl işçi alımı yapmaktayız. Bu anlamda geçen sene 640 kişi emekli olmuştu biz gerçi yine 1000 kişiye yakın alım yapmıştık. Bu sene 814 kişi emekli oldu 814 kişi yerine inşallah Şubat, Mart aylarında almamız gereken eksiklerle beraber alacağımız sayıyı açıklayıp noter huzurunda kurayla yine alımlarımız yapmış olacağız. Yine memur sayımıza bakıldığı zaman geçen sene 84 kişi emekli olmuştu bu sene 70 kişi emekli oldu. Bu yıl yine memur olarak da zaten 70 kişi işlemlerini tamamladık bir iki ay içerisinde onların da işbaşı yapmalarını sağlayacağız."

"SEZON BİTTİ ÖLÜ BİR DÖNEME GİRDİK"

Alim, gazetecilerin ÇAYKUR'da mevsimlik olarak çalışan işçilerin çalışma sürelerinin uzatılmasıyla ilgili yönelttiği bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Biliyorsunuz geçen sene yetişir yetişmez mevsimlik işçi arkadaşlarımızın çalışmalarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ama şu anda herhangi netleşen bir durum yok. Sonuçta çay bittiği için ölü döneme girmiş bulunmaktayız zaten şimdilik herhangi bir gelişme yok ama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah sağlıklı, net bir sonuç ortaya çıkar diye düşünüyoruz. Kampanyada yapmak istediğimiz ancak yapamadığımız hani finans eksikliği nedeniyle, bana kalsa tüm fabrikalarımızın ön soldurmasını bir an önce yaparım, üretici alım yerlerine çay sermeden direkt araba üzeri alımlar yapılır, bu kargaşa ortadan kalkar sıkıntı ortadan kalkar ve çayın kalitesi daha sağlıklı olur tamamıyla işi kökünden çözmüş olursunuz."

"YÜKSEK KAR OLMAYABİLİR, ÖNEMLİ OLAN ZARAR OLMAMASI"

ÇAYKUR fabrikalarının her yıl zarar açıklamasına yönelik ise Alim, "Yüksek kar olmayabilir, önemli olan zarar etmeyelim. Sonuçta burada biz bölgenin sosyal kültürel ekonomik tüm ağırlığı ÇAYKUR'un üzerinde yani onu da düşünmek lazım" dedi.

ÇAYKUR, 2023 yılı yaş çay kampanyasında, birinci sürgünde 194 bin 414 ton 632 kilogram, ikinci sürgünde 214 bin 596 ton 717 kilogram ve üçüncü sürgünde 182 bin 519 ton 337 kilogram olmak üzere toplamda 591 bin 530 ton 686 kilogram yaş çay alımı gerçekleştirdi.