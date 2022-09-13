California sokakları çamurla kaplandı Yerel Haberler ABD'nin California eyaletinin Oak Glen kasabasında aşırı yağışların su baskınları ve heyelana yol açması sonucu sokaklar çamurla doldu. ABD'nin California eyaletinin Oak Glen kasabasında aşırı yağışların su baskınları ve heyelana yol açması sonucu sokaklar çamurla doldu. Bir kişi akıntıya kapılmaktan son anda kurtuldu. ABD'nin California eyaletinin Oak Glen kasabasında şiddetli yağış, su baskınları ve heyelanı beraberinde getirdi. Sokaklar bir anda çamurla doldu. Bir kişinin çamur akıntısına kapılmaktan saniyelerle kurtulduğu kameraya yansıdı. - CALİFORNİA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Tam Gemi Şok Denemeleri California su Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› California sokakları çamurla kaplandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.