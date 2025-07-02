Büyüksimitci: 'Sanayicinin önünü görebildiği bir iklime hepimizin ihtiyacı var'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Büyüksimitci, küresel gelişmeleri ve Türkiye ekonomisini değerlendirdiği haziran ayı meclis toplantısında, "Sanayicinin önünü görebildiği, finansmana erişimin kolaylaştığı, yatırım iştahının arttığı bir iklime hepimizin ihtiyacı var" dedi.

KAYSO Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya Başkanlığında, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis Üyeleri, Meslek Komiteleri, Disiplin Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu ve İl Genç Girişimciler İcra Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, 2025'in ilk yarısının geride kaldığını belirterek, "Belirsizliklerin, ekonomik dalgalanmaların ve çevremizdeki sıcak çatışmaların gölgesinde üretim yapmak, istihdam oluşturmak ciddi bir ölçek ve irade gerektiriyor. Sanayi sektörü olarak bu olumsuzlukların etkisini derinden hissediyoruz. Bu sıkıntılı durum yılın ilk yarısındaki sanayi üretim verilenlerine de yansımış durumda. Enflasyonla mücadeledeki sıkılaştırıcı para politikaları sanayicilerimizi olumsuz etkilemiştir. Gayri safi yurtiçi hasıla ve büyüme rakamlarında sanayinin katkısının azaldığını üzülerek görüyoruz. Uzak Doğu'nun da arz yönlü ve yüksek ölçekli üretimleri de yurtdışı pazarlardaki rekabet gücümüzü zayıflatıyor" diye konuştu.

Özkaya, sürdürülebilir büyüme için üretim ve verimlilik odaklı bir ekonomik modelin önemine dikkat çekerek, "Tüketimi kısarak değil, üretimi artırarak enflasyonla mücadele etmeliyiz. Üretilemeyen ya da talep kadar üretimi yapılamayan her ürünün fiyatının artacağı kesin bir ekonomik kuraldır. Bunun da doğrudan ihracat ve istihdam rakamlarına olumsuz yansıyacağı unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Sanayicilerin en büyük sorunlarından birinin finansmana erişim olduğuna dikkat çeken Özkaya, "Orta ve uzun vadeli projeksiyonlarla yatırım planları yapmamız gerekirken, firmalarımız maalesef kısa vadeli finansal destek arayışına girmiş durumda. Kullanılabilen kredilerin büyük oranda kısa vadeli ve yüksek maliyetli olması, firmalarımızı finansal olarak darboğaza ittiği gibi yatırım kararlarının da ertelenmesine sebebiyet veriyor. Hukuk alanında işveren aleyhine olan uygulamalar ve geçmişe dönük izaha davet süreçler de sanayicinin motivasyonunu olumsuz etkiliyor. En kısa zamanda üretimi, istihdamı ve ihracatı önceleyen tedbirlerin artırılması gerekiyor" şeklinde sözlerini tamamladı.

Daha sonra kürsüye gelen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yaptığı konuşmada, küresel gelişmelerden Türkiye ekonomisine, sanayi sektöründeki daralmadan ihracat performansına kadar birçok önemli konuya değindi.

"Küresel Gerilimler Ekonomik Belirsizliği Artırıyor"

Dünyada uzun süredir devam eden belirsizlik ortamının artarak devam ettiğini belirten Büyüksimitci, "Rusya-Ukrayna savaşı hala devam ederken, şimdi bir de Orta Doğu'da yükselen çatışmalarla karşı karşıyayız. Gazze'de yaşanan insanlık trajedisi yüreğimizi yakarken, İsrail-İran arasındaki gerilim ve ABD'nin sürece dahil olması, sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de ciddi bir tedirginliğe yol açıyor. Tüm bu gelişmelerin, doğal olarak küresel ekonomiye de yansıdığını ifade eden Büyüksimitci, "Enerji fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bu da enflasyon baskılarını artırıyor. Dünya genelinde merkez bankaları sıkı para politikalarına devam ederken, tedarik zincirlerinde yeni riskler oluşuyor. Bu da üretim maliyetlerini artırıyor, ihracatçı firmalarımızı zorluyor" dedi.

"Güçlü Bir Savunma Sanayiinin Önemi Bir Kez Daha Anlaşıldı"

Büyüksimitci, böyle bir dönemde güçlü bir savunma sanayiine sahip olmanın öneminin net bir şekilde anlaşıldığını belirterek, "Türkiye savunma sanayiindeki yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'in üzerine çıkararak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye, silahlı-silahsız hava araçları ve milli muharip uçağı KAAN gibi yüksek teknoloji ürünleriyle küresel pazarda söz sahibi olmaya başlamış, önemli ihracat anlaşmaları imzalamıştır. Biz sanayiciler de Ar-Ge, yüksek teknoloji üretimi ve nitelikli insan kaynağı konularında üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Sanayideki Daralma Büyüme Verilerine Yansıdı"

Ekonomide uygulanan sıkı para politikalarının sanayi sektörünü ciddi biçimde etkilediğini ifade eden Büyüksimitci, "2025 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarına dikkat çekerek şunları söyledi: "Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyürken, sanayi sektörü yüzde 1,8 daraldı. Geçen yıl GSYH içindeki sanayinin payı yüzde 21,7 iken bu yıl yüzde 19,2'ye geriledi. Yani üretmeden büyüyen bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Eğer istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefliyorsak, üretimi artırmalı, sanayicimizin rekabet gücünü mutlaka yükseltmeliyiz. Sanayicinin önünü görebildiği, finansmana erişimin kolaylaştığı, yatırım iştahının arttığı bir iklime hepimizin ihtiyacı var" dedi.

"Finansmana Erişim Hala En Büyük Sorun"

Sanayicilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan birinin finansmana erişim olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, kısa vadeli kredi imkanlarının yetersizliğine ve yatırım kararlarının ertelendiğine dikkat çekerek, "Bankalardaki kredi genişlemesi sınırlı kaldı. Firmalarımız uzun vadeli kaynaklara ulaşmakta zorlanıyor. Bu da yatırımların önünü tıkıyor" dedi.

"Sanayicinin Sorunlarını Tüm Platformlarda Dile Getiriyoruz"

KAYSO olarak sanayicilerin yaşadığı sorunları her platformda dile getirdiklerini belirten Büyüksimitci, "Kayseri Sanayi Odası Olarak sanayimizin gelişmesi, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için gayret ediyor, sorunları dile getirip, çözüm önerilerini ilgili makamlara iletiyoruz.

Daha önce TOBB Ekonomi Şurasında ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın Kayseri ziyaretlerinde olduğu gibi, geçtiğimiz günlerde TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun girişimleriyle, Adalet Bakanımızın katılımı ile düzenlenen Yargı ve İş Dünyası Sempozyumunda sizlerden gelen sorun talep ve önerileri dile getirdim. Ayrıca kapsamlı bir dosya hazırlayarak Sayın Bakanımıza ilettik. Burada TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na organizasyona sağladığı değerli katkılar ve iş dünyamız adına yürüttüğü çözüm odaklı çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"İSO İlk 500'de 13, TİM İlk 1000'de 18 Firmamız Yer Aldı"

Son olarak sanayideki başarıların da altını çizen Başkan Büyüksimitci, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2024 yılı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 13, TİM tarafından açıklanan "İlk 1000 İhracatçı" listesinde ise Kayseri'den 18 firmanın yer aldığını açıklayarak, "Türkiye'nin sanayileşmesine katkı sunan ve sıralamaya girerek göğsümüzü kabartan, tüm firmalarımızı ülkemiz ekonomisi, ihracatı ve istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı. - KAYSERİ