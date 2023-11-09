Büyükşehir'den millet bahçesine tenis kortu ve plaj voleybolu tesisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında şehre kazandırılan Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, spor tesisleri ve sosyal tesislerle donatılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında şehre kazandırılan Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, spor tesisleri ve sosyal tesislerle donatılıyor. Bu çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi, millet bahçesi içerisinde 5 adet tenis kortu ve 2 adet plaj voleybolu sahası bulunan tesisi hizmete açtı.

Kayseri'yi eğitim, sağlık, spor, turizm ve gastronomi gibi alanlarda dünya markası yapma hedefine yönelik önemli projelere imza atan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında hizmete açtığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni de bu doğrultuda eğitim, sağlık, spor ve gastronomi alanlarında hizmet verecek tesislerle donatıyor.

Başkan Büyükkılıç'ın talimatları ile projelendirilen ve yapımı tamamlanan tesislerden Tenis Kortu Tesisi hizmete açıldı. Tenis severlerin yeni gözdesi olacak tesis, 5 adet tenis kortu ile hizmet veriyor.

Tenis kortlarından faydalanmak isteyen sporseverler saatlik olarak kiralama işlemi yapabilecekken tenis ekipmanlarını da kiralama imkanı bulacaklar.

Ayrıca tesiste 2 adet plaj voleybolu sahası ve giyinme odaları da sporseverlere hizmet verecek. Tesis misafirlerine geniş otopark ve akşam ışıklandırma sistemi ile de konforlu bir hizmet sunuyor.

Vatandaşlar www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden online saha rezervasyonu işlemlerini gerçekleştirerek haftanın her günü 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek olan tesisten yararlanabilecek. Tenis kortu kiralama ücretleri ise gündüz saatlik 65TL, akşam 80 TL olarak belirlendi. - KAYSERİ