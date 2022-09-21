Bursa haberleri... Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz: 'Aynı Hatalar Yapılarak Farklı Sonuçlar Beklenemez'

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planları'nda mahkemenin iptal gerekçelerinin ortadan kaldırılmadığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Maalesef Büyükşehir'in bu planlarının yeniden iptal olması kaçınılmazdır. Aynı hatalar yapılarak farklı sonuçlar beklenemez" dedi.

Mudanya Belediyesi tarafından hazırlanan ve onaylanan Güzelyalı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'nın ardından Büyükşehir Meclisi'nce hazırlanan 1/5000 ölçekli plan, meclis gündemine geldi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz konu hakkında, "Planları hazırlarken bizim amacımız, yeniden mağduriyet yaşanmaması ve mağdur sayısının artmamasıydı. İlgili kurum görüşleri ve yasalar ne gerektiriyor ise onlar yapıldı. Daha önce 5 kez mahkeme tarafından iptal edilen Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan planlarda yine aynı hatalar yapılmıştır. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere olumsuz kurum görüşleri dikkate alınmamıştır" açıklamasında bulundu.

Askı itirazlarının değerlendirilmediğine dikkati çeken Türkyılmaz, "Ruhsat sorununun çözülebilmesi için kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili kurumların görüşlerine uyularak plan çalışmasının yapılması gerekiyordu. Mahkeme iptal gerekçeleri de ortadan kaldırılmamıştır. Geçmişte imara açılan yerlerle ilgili yasal bir dayanak oluşturulmamış ve kesin bir çözüm getirilmemiştir. Maalesef Büyükşehir'in bu planlarının yeniden iptal olması kaçınılmazdır" diye konuştu.