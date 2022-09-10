Bursa haberleri: Bursa'da ayçiçeğinden elde edilecek yağ ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Bursa Mudanya Belediyesi, Balabancık Mahallesi'nde 85 dönümlük araziye ektiği ayçiçeklerinin hasadını törenle gerçekleştirdi. Hasadın ardından elde edilecek yağın tamamı Mudanya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Mudanya Belediyesi Balabancık mahallesinde 85 dönümlük arazide toprakla buluşturduğu ayçiçeği tohumlarının hasadını, törenle gerçekleştirdi. Belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinleri toplayarak, zeytinyağı haline getirdikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıran Mudanya Belediyesi, "Topraktan Halka, Tarladan Sofraya" projesi çerçevesinde bu kez ayçiçeği yağlarını vatandaşa dağıtacak.

Balabancık Mahallesi'nde düzenlenen hasat şenliğinde konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sosyal belediyeciliğe örnek bir projeye daha imza attıklarının altını çizerken, "Bizim bir sözümüz vardı. Mudanya'da hiç kimse aç kalmayacak, hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek dedik. Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek Uğur Böceği, gerekse de Zeytin Dalı ekiplerimizle hemşehrilerimizin yanlarında olduk. Bugün, nisan ayında ektiğimiz ayçiçeği tohumlarımızın hasadını yapıyoruz. Yağ çıkaracak, çıkan yağı da ilçemizdeki ihtiyaç sahibi hemşehrilerime ulaştıracağız. Toprağın bereketini hakça paylaşmaya devam ediyoruz. Yürek temiz olunca böylesine güzel işler yapılıyor. Bu hasattan sonra kasım ayında yeni tarlalarımızla birlikte 300 dönüm araziye buğday ekip yine un haline getirip Mudanyalı hemşehrilerimle paylaşacağız. Bereketli olsun" diye konuştu. - BURSA