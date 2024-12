BTSO'da yılın son meclis toplantısı gerçekleştirilirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, hayata geçirdikleri projelerin Bursa'nın ekosistemini değiştirdiğini söyledi. BTSO'nun iştiraki olarak faaliyetlerini sürdüren KFA Fuarcılık firmasının kentin dış ticaretini geliştiren çalışmalara rehberlik ettiğini belirten İbrahim Burkay, "KFA Fuarcılık, 2025 yılı itibariyle Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nin yönetimini de devralacak. Modern fuarcılık vizyonumuz ve yenilikçi yatırımlarımızla sektörlerimizi harekete geçirecek yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.

BTSO Aralık Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında BTSO'nun 2025 bütçesi görüşülerek Meclis üyelerinin görüş ve onayına sunuldu. Yapılan oylamada BTSO 2025 bütçesi oy birliği ile kabul edildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2024 yılında bölgesel savaşlar, Avrupa Birliği ve gelişmiş ekonomilerde yaşanan resesyon ve yüksek enflasyon ortamının iş dünyasının dayanıklılığını test eden, zorlu şartlar oluşturduğunu ifade etti. Bu süreçte reel sektörün artan maliyetlerle birlikte, finansmana erişim ve enflasyonun altında değer gören döviz kurları gibi birçok sorunla mücadele etmek zorunda kaldığını kaydeden Başkan Burkay, birçok firmanın istihdamı korumak ve mevcut pazarlarını kaybetmemek adına karlılıktan feragat ettikleri bir yıl geçirdiklerini belirtti.

Sektörel sorunlar için 900'den fazla toplantı

BTSO olarak üretim ve ticaret hayatının tüm kesimlerini etkileyen bu sürecin en az hasarla atlatılması adına büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyleyen İbrahim Burkay, "Yıl boyunca 900'e yakın komite, konsey ve istişare toplantısı düzenledik. Bu toplantılarda her sektörümüzün sorunlarına büyük bir hassasiyetle eğildik. Üyelerimizden gelen talep, öneri ve beklentileri çözüm önerilerimizle birlikte çatı kuruluşumuz olan TOBB ve ilgili bakanlarımızla paylaştık. Yapmış olduğumuz girişimlerin ardından, firmalarımıza nefes aldıran birçok yasal düzenleme yapıldı. Bu düzenlemelerin iş yaşamına etkilerini ve ekonomideki dönüşüm stratejilerini de yine üyelerimizle paylaşma imkanı bulduk." dedi.

"Sorunlara çözüm üretmekle kalmadık, kentin geleceğini planladık"

BTSO olarak bu süreçte yalnızca sorunlara çözüm üretmekle kalmadıklarını aynı zamanda geleceği planlamak için de çok önemli adımlar attıklarını vurgulayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, "Kentin ortak aklını temsil eden 22 sektörel konseyimizin yol haritalarını bu dönemde hayata geçirdik. İnşallah yeni yılda başta enerji, inşaat, lojistik ve çevre olmak üzere gerçekleştireceğimiz sektörel zirvelerle Bursa iş dünyamıza yeni bir ivme kazandıracağız. Diğer taraftan yeni projeler geliştirmenin gururunu yaşadık. KFA Fuarcılık projemizle 2013 yılından bu yana 8 bine yakın üyemizi, yurt dışında 250'den fazla fuar organizasyonu ile buluşturduk. HOMETEX ve IDEF gibi alanındaki en büyük fuarların organizasyonunu üstlendik. Yine ihracata dönük projelerimiz olan UR-GE, HİSER ve kümelenmelerimizde de 1.000'den fazla firmamızın faydalandığı, 18'i aktif 37 projeyle, Türkiye'de bu alanda lider kurum olduk. Yeni sektörlerde proje geliştirmeye devam ediyoruz. Bu dönemde daha da önemli hale gelen devlet desteklerimizi harekete geçirdiğimiz tüm bu projelerimizin firmalarımız ve bursa iş dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

TEKNOSAB Lojistik Teknopark GSYF Türkiye'nin en büyüğü oldu

İbrahim Burkay, 2024 yılında girişim sermayesi yatırım fonu gibi yenilikçi iş ve yatırım modelleri ile Bursa iş dünyası için yeni fırsatların kapısını araladıklarını söyledi. "Bu yeni iş modeliyle TEKNOSAB'da Güney Marmara'nın en büyük lojistik merkezini hayata geçiriyoruz." diyen Başkan Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu merkez, sadece Bursa'mızın değil, bölgenin ticaret ve üretim süreçlerini yeniden şekillendirecek, ulusal ve uluslararası taşımacılıkta kente önemli bir değer katacak. Proje kapsamında, kurduğumuz girişim sermayesi yatırım fonumuzla tüm üyelerimize yatırımcı olma fırsatı sunduk ve kısa sürede 600 yatırımcıya ulaştık. SPK denetimindeki fonlar arasında, tabana yaygınlık açısından Türkiye'nin en büyük fonu olmayı başardık. Geçen hafta itibariyle TEKNOSAB Lojistik Park A.Ş.'nin tüm paylarının kuruluş sermayesi değeriyle fona devrini gerçekleştirdik. Fon böylece daha öncesinde paylaştığımız gibi şirketlerin yüzde 100 hissesine sahip tek ortağı konumuna geldi. Yeni sürecimiz hayırlı olsun."

TEKNOSAB'daki yatırım tutarı 50 Milyar TL'ye ulaşacak

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk üretim ve ihracat merkezi TEKNOSAB'daki gelişmeleri de paylaşan Başkan Burkay, "Bizler, Bursa'nın sadece bugününü planlamıyoruz. yarınlarına da iz bırakacak güçlü bir mirası hep beraber inşa ediyoruz. 2017 yılında temelini attığımız, 2018'de ilk tahsislerin yapıldığı TEKNOSAB'da kamulaştırma, altyapı ve fabrika inşaatları için ilk kazmanın vurulması 4 yıl sürdü. Türkiye'de 360'tan fazla OSB var. Bu bölgelerin yatırıma hazır hale gelme süresi ise ortalama 13 yıl. Biz TEKNOSAB'da 4 yıl gibi kısa bir sürede bu başarıyı ortaya koyduk. Bölgemizde şu anda 15 firmamız üretime başladı. Yeni yılın ilk yarısına kadar burada üretim yapan firmalarımızın sayısı 37'ye, istihdam 5 bin 500'e, bölgemize yapılan yatırım tutarı da 50 milyar TL'ye ulaşmış olacak." dedi. Alanında dünyanın en büyük merkezleri arasında yer alan GUHEM'in her yıl 1 milyona yakın ziyaretçi ağırladığını belirten Başkan Burkay, "GUHEM sadece ülkemizde değil yakın coğrafyamızda gençlerin uzay havacılık alanında ufkunu geliştiren bir merkez haline geldi. Uludağ'da hayata geçirdiğimiz Bursa Business School ise iş dünyamızı geleceğin rekabetine hazırlayan referans bir eğitim merkezi oldu. BUTEKOM, MESYEB ve Enerji Verimliliği Merkezi diğer şehirler tarafından örnek alınan her proje, sadece bir yatırım değil, BTSO meclisinin Bursa'mızın geleceğine attığı güçlü imzalardır. Destekleri için tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"2025'in ikinci yarısından itibaren daha olumlu bir tablo göreceğiz"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2025 yılının özellikle ikinci yarısından itibaren ekonomide daha olumlu bir tablo görmeyi beklediklerini söyledi. İş dünyasının bu sürece hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Başkan Burkay, "Her kriz dönemi fırsatları da beraberinde getirir ancak buna hazır olmanız gerekir. BTSO gibi kurumlar bu hazırlıkların yapıldığı, akıl teri dökülen yerlerdir. Üyelerimizin bu değişimden ve fırsatlardan en üst düzeyde faydalanması adına çalışmalar yürütüyoruz. Hayata geçirdiğimiz her proje ile aslında Bursa'nın ekosistemini değiştiriyoruz. 57 bin üyemizin geleceğini şekillendirecek, küresel trendlere uygun adımlar atıyoruz. En büyük savunma sanayii fuarları arasında yer alan IDEF'in organizasyonunu yapacağız. Farklı sektörlerde 37 UR-GE projesi yürütüyoruz. Bunlar kolay işler değil.

Fuarcılıkta yeni bir dönem başlıyor

Bursa'daki fuar merkezinin yönetimini 2025 yılından itibaren BTSO'nun iştiraki KFA Fuarcılık firmasının devralacağını açıklayan İbrahim Burkay, "Biz göreve geldiğimizde Bursa'da yılda yalnızca tarım ve kitap fuarları düzenleniyordu. KFA Fuarcılık'ın çalışmalarıyla Bursa'yı otomotiv, tekstil, blok mermer, endüstri, bebe-çocuk konfeksiyonu gibi farklı sektörleri kapsayan 16 uluslararası fuar ile farklı bir boyuta taşıdık. Fuarlar, organizatör şirketler için değil katılımcı firmalar için yapılır. Biz fuar gelirlerimizin tamamını fuarın gelişimi için kullanıyoruz. Nitelikli alıcılar bu sayede fuarlara geliyor. KFA Fuarcılık şu anda Türkiye'nin en büyük fuarcılık şirketi haline geldi. Bu vizyonumuzun ve kurumumuza olan güvenin bir göstergesi. İnşallah Bursa'da 16'dan fazla fuar düzenlemeyi amaçlıyoruz. Fuarlarla eş zamanlı kongre ve sektörel buluşmalar gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü dünyada fuarcılıkta başarılı olmuş ülkeler bu 3 organizasyonu bir arada yapıyor. İnşallah Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde 2025'te yeni bir dönemi başlatacağız." dedi.

"Cumhurbaşkanımız Suriye politikası ile liderliğini bir kez daha gösterdi"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, konuşmasında Suriye'deki gelişmelerin ekonomik etkilerine de değindi. Türkiye'nin ortaya koyduğu dinamik dış politika vizyonu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi liderliği ile Suriye'deki gelişmeleri en iyi okuyan ülke olduğunu belirten İbrahim Burkay, "Devlet aklı ve vizyonunu anlamak kolay değil. İlk günden bu yana zulüm ve adaletsizliğe karşısında, mazlumun yanında yer alan ülkemizin bu ilkeli tavrı sabırla sürdürmesi gerçekten büyük bir mesele. Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye'deki krizin başladığı gün ne söylediyse bugün hepsinin bir bir hayata geçtiğini görüyoruz. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız liderliğini bir kez daha gösterdi." dedi.

"Suriye'ye desteğimiz sürecek"

Türkiye'nin sabırla uyguladığı bu politikanın gelecekte başta ekonomi olmak üzere birçok alanda pozitif yansımalarını göreceklerine inandıklarını ifade eden Burkay, "Bunun böyle olmaması için çalışan güçler var ancak onların ne yaptıkları önemli değil. Önemli olan bizim ne yaptığımız. Şu anda misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz dönüşle alakalı hazırlık yapıyorlar. Birçoğu burada şirket kuran, nitelikli insanlar. Ülkelerini yeniden imar edecekler. Burada büyük fırsatlar olacak. Bu insanlar burada kurdukları dostlukları unutmayacaklar. Her projede, her işte buradaki dostlarını arayacaklar. Her gecenin bir sabahı, her sıkıntının bir refahı var. Biz Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Geçen hafta sadece 3 günde 24 yardım tırı hazırlayıp, bölgeye uğurladık. Ben buna hediyeleşme diyorum. Bunlara devam edeceğiz. İnşallah oraya yakın zamanda ticaret heyetlerimiz de başlayacak. Suriye, iş dünyamızın destekleri ile kısa zamanda ayağa kalkacak." dedi. - BURSA