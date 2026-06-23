BTSO Başkanı Burkay: KOBİ OSB Projemiz Nihayete Erdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) gelecek vizyonunu ve yeni hedeflerini açıklayan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Artık KOBİ OSB projemiz nihayete erdi. Hayırlı uğurlu olsun. Bakanlık izinlerinin tamamı alındı. Artık KOBİ'lerimizin şehrin içinde sıkışmış kalmış olan şirketlerimizin makus kaderi bitiyor" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO'nun gelecek vizyonunu ve yeni hedeflerini açıkladı. Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen lansmana Burkay'ın yanı sıra BTSO yönetimi ve üyeler de katıldı. Lansmanda konuşma yapan İbrahim Burkay, Bursa'nın Türkiye ekonomisinin üretim de de ihracatta da sanayi gücünü taşıyan önemli bir kent olduğunu söyleyerek, "Toplam 36 milyar dolarlık dış ticaretiyle Bursa bugün Birleşmiş Milletler'in altındaki 124 ülkenin üzerinde. Yani aslında biz bir ülke ekonomisini konuşuyoruz. Bizler özellikle 2013 Mart ayında yola çıkarken 'Bursa için bir hayalimiz var' dedik. 16 makro proje sunmuştuk ve şükürler olsun 60'ın üzerinde büyük büyük devasa projeyi beraber, birlikte hayata geçirdik. Biz yüzyıl sonra geriye dönüp bakıldığında Bursa'nın değişim ve dönüşümünün yürüyüşünü burada bulunan hepimizin payının olduğunu da inşallah gelecekte torunlarımız fark edeceklerdir" dedi.

'ÜYELERİMİZİ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA TAŞIDIK'

Bu projeleri hayata geçirirken ortak akıldan ayrılmadıklarını ifade eden Burkay, "Özellikle meclisimizin, komitelerimizin ve Türkiye'de bir ilk olan 22 konseyimizin yapmış olduğu çalışmalarla ortaya konulan vizyon ve yol haritası aslında bizim bu dönemdeki en önemli yol göstericimiz oldu. Bizler özellikle konseylerde şekillenen bu projelerde hepinizin bildiği gibi 2014 yılında Küresel Fuar Acentası (KFA) şirketinin hayata geçmesiyle ilgili karar aldık. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanına taşıdık. Bursa İhracattaki bu güçlü konumunu işte bu etkinlikler ve bu projeler sayesinde hayata geçirdi."

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DATA CENTER'INI BURSA'DA KURACAĞIZ'

Bizim yeni iş modellerine ihtiyacımız var, özellikle dünyadaki bu gelişimi ve dönüşümü yakalayabilme adına. İşte bu iş modellerini Bursa en iyi hayata geçiren şehirlerden bir tanesi. BTSO, Bursa Serbest Bölgesi'ni kurabilmiş bir oda. BTSO, ortak akılla bir araya gelerek iş yapabilme kültürü olan bir topluluk. Bu anlamda Lojistik Teknopark'tan sonra bu dönem inşallah en büyük projelerimizden bir tanesi de 'TEKNOSAB Data Center' projemiz. Bu özellikle TEKNOSAB'ın sahip olduğu fiziki ve teknik alt yapıyla mukayese edildiğinde, Türkiye'nin en güçlü enerji ve dijital açıdan merkezlerinden bir tanesi TEKNOSAB. İnşallah TEKNOSAB'da kuracağımız yeni girişim sermayesi fonuyla Türkiye'nin en büyük Data Center'ını burada inşasını beraber yapacağız. Burada da uluslararası çok büyük bir grupla çalışıyoruz ve inşallah onlarla yapacağımız ortaklıkla Türkiye'nin en büyük Data Center'ını hep birlikte Bursa olarak TEKNOSAB'ın içinde yapacağız. Bu yapılarda en küçük esnafımızdan en büyük sanayicimize kadar herkes bu projelerde bir olabilme gücüne sahip" diye konuştu.

'ŞEHİR İÇİNDE SIKIŞIP KALAN KOBİ'LERİMİZİN MAKUS KADERİ SONA ERDİ'

TEKNOSAB'da inşa edilmesi planlanan KOBİ OSB konusunda izinlerin tamamlandığını müjdeleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Biliyorsunuz bu proje neredeyse son 7 yıldır bizim olmazsa olmazımız. Her yerde bunu konuştuk. Herkesten bunu istedik. Hepinizin bildiği gibi 2 kere talep topladık. Son 3 yıldır da bakanlığımızla yürütmüş olduğumuz yer seçim komite toplantılarıyla şükürler olsun artık KOBİ OSB projemiz nihayete erdi. Hayırlı uğurlu olsun. Bakanlık izinlerinin tamamı alındı. Burada özellikle kamu yararı kararlarımızdan tutun da alanın komple olarak, genişleme alanı olarak sınırlarımıza dahil edilmesi bitti. Şu anda kamulaştırma çalışmalarına başlıyoruz ve inşallah Temmuz'un ilk haftasında talep toplama ile ilgili duyurularımızı yapacağız. Artık KOBİ'lerimizin şehrin içinde sıkışmış kalmış olan şirketlerimizin makus kaderi bitiyor. G7 ülkeleri başta olmak üzere kalkınmış ekonomilerin büyük kısmının KOBİ'lerin itici gücüyle olduğunu biliyoruz. TEKNOSAB ilk başladığında ölçek ekonomisini hedefledi. Ardından KOBİ'lerimiz geometrik büyüyor ve bugün KOBİ'lerimizin önümüzdeki süreçte fiziki altyapılarla rekabetçi rekabetçiliğini arttıracak KOBİ OSB projemizle TEKNOSAB KOBİ OSB inşallah tüm KOBİ'lerimizin de sıkıntılarını ortadan kaldıracak" ifadelerini kullandı.

TEKNOSAB TİCARETİN DE ÖNEMLİ KONUMLARINDAN BİRİ OLACAK'

Ticareti geliştiremedikçe üretimi destekleyemeyeceklerinin altını çizen Burkay, "Şimdi yeni genişleyen alanımızla TEKNOSAB Organize Ticaret Bölgeleri'yle de Bursa'daki Ticari hayata yeni bir rol çiziyor. Bursa'nın bu alandaki ekosistemini baştan aşağı değiştiriyoruz. Otobanla olan bağlantısı, Tren yoluyla olan bağlantısı, limanlarla olan bağlantısıyla TEKNOSAB Organize Ticaret Bölgesi Bursa'nın sadece sanayi ve üretimde değil başta Güney Marmara havzası olmak üzere ticaretin de en önemli merkezlerinden biri konumuna getirecektir" diye konuştu.

GIDA SEKTÖRÜNE DE MÜJDE VERDİ

Gıda sektörünün uzun yıllar talebi olduğunu belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, "Gıda Organize Sanayi Bölgesi'ni kurmayla ilgili çok çabalarımız oldu. Şimdi artık genişleyen alanıyla TEKNOSAB Gıda İhtisas OSB'mizi inşallah hayata geçiriyoruz. Burada da özellikle gıda sektörünün Bursa'da merkez konumuna gelmesi ile ilgili de çok ciddi TEKNOSAB Gıda İhtisas OSB'de yol haritamızı belirledik. Temmuz ayı başında hemen duyurularla ilgili planlamayı yapacağız ve inşallah hemen Gıda İhtisas OSB ile ilgili de talep toplamaya başlayacağız. Özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ana sanayi ile birlikte yan yana ciddi anlamda rekabetçi üretimlerinin önünü de açmış olacağız" dedi.

'İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DE İHTİYAÇLARINI ÇÖZÜME ULAŞTIRACAĞIZ'

İnşaat sektörünün ihtiyaçlarına yönelik de çalışma yürüttüklerini belirten İbrahim Burkay, "Bir diğer ihtiyaçlardan bir tanesi inşaat sektörümüzün hem üretim hem açık depolama alanlarıyla ilgili ihtiyaçlarıdır. İnşallah bunu da TEKNOSAB'ın içinde inşaat sektöründe lojistik depolama alanları ve üretim tesisleriyle inşaat sektörümüzün de bugüne kadar olan ihtiyaçlarının büyük ölçüde tamamlanmış çözüme ulaşmış noktaya getireceğiz. TEKNOSAB'ın olduğu coğrafya bir anlamda sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin gelecek ekonomik ekosistemini teşkil ediyor. Teknolojiyle, sanayiyle, ticaretiyle, teknoloji geliştirme bölgeleriyle, lojistiğiyle ve konutlarıyla şu anda, gerçek anlamda Türkiye'deki en büyük ekonomik ekosistemi oluşturuyor. Bizler bugüne kadar başarıyla hayata geçirmiş olduğumuz örnek projeler ve şükürler olsun kurmuş olduğumuz bu güçlü altyapı, gerçekten bu kenti yürekten seven her bir ferdimiz için büyük bir gurur vesilesidir" ifadelerini kullandı.

'BURSA YENİ DÖNEMİN AKTÖRÜ OLMAYA DEVAM EDECEK'

Bursa'nın Türkiye için önemli bir şehir olduğunu vurgulayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, "Bursa her zaman ülkemizin hayallerine, hedeflerine ve kalkınma yolculuğuna en büyük gücü veren en büyük şehirlerden bir tanesidir. Ancak geleceği inşa etmek isteyenlerin en büyük sorumluluğu bugünkü başarılarla yetinmemek. Her yeni döneme çok daha büyük hedeflerle hazırlanmalıyız. Bugüne kadar Bursa'mızın ve ülkemizin ekonomi tarihine geçen birçok projeyi hep birlikte hayata geçirdik. Şimdi de bu güçlü birikim Bursa'mızın gelecek yüzyılına yön verecek yeni yatırımlarla da çok daha ileri taşımak için yola devam ediyoruz. Bugün burada paylaşmış olduğum her başlığı KOBİ'lerimizin, sanayicilerimizin, ticaret erbabımızın ve tüm sektörlerimizin ihtiyacına verilen ayrı ayrı bir proje olarak görmeyin. Bu tamamen bir bütünün parçası olan ve Bursa'yı ekonominin ekosisteminde parçası değil, bir merkezi konumuna getirecek önemli adımlar olarak görün. Biz TEKNOSAB'ın gücünü KOBİ'lerimizle buluşturuyoruz. KOBİ OSB ile uzun yıllardır büyük bir heyecanla beklenen önemli bir yatırımı da artık gerçekleştirmiş olmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Bizler 60 bini aşkın üyemizden aldığımız güçle ortak aklın rehberliğinde ve ülkemizin hedefleriyle uyum içerisinde gerçekleştirdiğimiz projelerle yeni dönemin de en güçlü aktörlerinden biri olmaya Bursa olarak devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı