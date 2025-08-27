BTSO Ağustos Meclis Toplantısı: Suriye'de Yeniden Yapılanma ve Ekonomik Fırsatlar

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, yakın coğrafyadaki siyasi ve sosyal değişimlerin önümüzdeki dönemde riskler kadar yeni fırsatları da beraberinde getireceğini belirterek, "Güvenliğin tesis edilmesiyle birlikte Suriye'de yeniden yapılanma ve kalkınma süreci hız kazanacak. Suriye'nin kalkınma sürecinde Bursa iş dünyamızın aktif rol almasını amaçlıyoruz." dedi.

BTSO Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan vahşetin sürdüğünü söyledi. İsrail'in ağır silahları kundaktaki bebekleri, masum çocukları, kadınları, gençleri ve yaşlıları hedef aldığını belirten İsmail Kuş, "İnsanlar açlıktan, susuzluktan, çaresizlikten ölüme terk ediliyor. Dünyaya gerçeği duyurmaya çalışan basın mensupları da bu zulmün hedefi oldu. Hayatını kaybeden her masum can, insanlığın ortak vicdanında kapanmaz bir yara açıyor. Adaletin, vicdanın ve insanlığın sesi er ya da geç bu karanlığı yenecek. Yaşam hakkı ellerinden alınan masum Gazzelileri ve görev başında hayatını kaybeden basın mensuplarını saygı ve rahmetle anıyorum." diye konuştu.

"Riskler Yeni Fırsatları da Getirebilir"

Yakın coğrafyadaki siyasi ve sosyal değişimlerin önümüzdeki dönemde riskler kadar yeni fırsatları da beraberinde getireceğine inandıklarını belirten İsmail Kuş, "13 yıl boyunca insanlığın en ağır trajedilerinden birine sahne olan Suriye'de bugün yeni bir dönemin kapıları aralandı. Güvenliğin tesis edilmesiyle birlikte Suriye'de yeniden yapılanma ve kalkınma süreci hız kazanacak. Bu noktada Bursa iş dünyamız için de önemli fırsatlar doğuyor. Firmalarımızı doğru şekilde eşleştirerek hem Bursa'da hem de Suriye'de ortak yatırım ve ticaret zemini oluşturmak istiyoruz." dedi.

"Firmalarımız Sabır ve Fedakarlık Gösteriyor"

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, küresel ölçekte ekonomik dalgalanmalar, savaşlar ve ticaretteki kırılmaların iş dünyası için yeni zorlukları da beraberinde getirdiğini ifade ederek, "Bunun yanı sıra, yurt içinde de başta enflasyon, yüksek faiz ve maliyetler olmak üzere farklı güçlüklerle mücadele ediyoruz. Firmalarımız bu süreçte büyük bir sabır ve fedakarlık gösteriyor. Bu olağanüstü durumlarda en önemli önceliğimiz, işletmelerimizin süreci en az hasarla atlatabilmesidir. BTSO olarak üyelerimizin bu süreçte dile getirdiği görüş, öneri ve beklentileri çözüm adımlarına dönüştürmek de bizim en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu kapsamda komitelerimizden ve meclisimizden gelen her öneriyi, başta çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'miz ve bakanlıklarımız nezdinde her fırsatta gündeme taşıyoruz." ifadelerini kullandı. İş dünyasının en önemli beklentilerinden birinin finansmana erişim olduğunu belirten İsmail Kuş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde 8 Temmuz'da başlatılan Nefes Kredisi ile firmalara yaklaşık 30 milyar TL destek sağlandığını hatırlatarak, ilave kredi limitlerinin açılması için girişimlerin sürdüğünü söyledi.

"Merkez Bankası Başkanı Karahan BTSO Üyeleriyle Buluşacak"

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, son dönemde tüm dünyada artan siyasi hareketlilik ve ekonomik alanda yaşanan zorluklara hep birlikte tanıklık ettiklerini belirterek, "Finanstan istihdama kadar geniş bir alanda giderek derinleşen sorunlar, dünya ülkelerini olduğu gibi bizleri de etkilemektedir. İş dünyası olarak bu süreci yakından takip ediyor, zorluklarla karşılaşan ve rekabet gücünü kaybetme riski taşıyan sektörlerimiz için çözüm politikalarının daha güçlü biçimde hayata geçirilmesi adına girişimlerde bulunuyoruz. Bu doğrultuda önemli toplantılar gerçekleştiriyor, ekonomi yönetimi ile köprü vazifesi üstleniyoruz." dedi. Ali Uğur, bu kapsamda 2 Eylül Salı günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ı BTSO üyeleriyle bir araya getireceklerini de sözlerine ekledi. - BURSA