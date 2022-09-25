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Boğalar eğitim yararına güreşti

Yerel Haberler

Boğalar eğitim yararına güreşti

Muğla'da geleneksel boğa güreşleri devam ediyor.

Muğla'da geleneksel boğa güreşleri devam ediyor. Menteşe ilçesi kırsal Akkaya Mahallesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen geleneksel boğa güreşlerinden elde edilen gelirin tamamı Akkaya Mahallesi İlkokulunun ihtiyaçları için kullanılacak.

Akkaya Mahallesinde düzenlenen boğa güreşine Muğla'nın dışından Aydın'dan da boğalar katıldı. Yaklaşık 100 boğanın katıldığı güreşlerde her kategoride güreşen ve birinci gelen boğalara ayrı ayrı ödül verilirken, güreşleri izlemek için Muğla ve Aydın ilinden çok sayıda izleyici alanı doldurdu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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