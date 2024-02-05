BM, UNRWA personellerinin İsrail-Filistin olaylarına karıştığı iddialarını araştıracak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) bazı personellerinin İsrail- Filistin arasındaki 7 Ekim olaylarına karıştığına yönelik iddiaların araştırılması için bağımsız inceleme grubu atadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, UNRWA'ya yönelik iddiaların ardından harekete geçti. BM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in UNRWA personellerinin İsrail-Filistin arasındaki 7 Ekim olaylarına karıştığına yönelik iddiaları ve UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin iddialara yanıt vermek için yetkisi dahilinde her şeyi yapıp yapmadığının araştırılması için bağımsız inceleme grubu atadığı ifade edildi. İnceleme grubunun başında Fransa'nın eski Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın olacağı aktarılan açıklamada, grubun İsveç'teki Raoul Wallenberg Enstitüsü, Norveç'teki Chr. Michelsen Enstitüsü ve Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü ile birlikte çalışacağı ifade edildi.

Nihai raporun nisanda hazırlanması bekleniyor

Grubun çalışmalarına 14 Şubat'tan itibaren başlayacağı belirtilen açıklamada, "Mart 2024 sonunda Genel Sekretere bir ara rapor sunulması, nihai raporun ise Nisan 2024 sonunda tamamlanması beklenmektedir. Nihai rapor kamuoyuna açıklanacaktır" denildi.

Grubun yapacağı incelemenin BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından 12 UNRWA personelinin 7 Ekim olaylarına karıştığına yönelik iddialara ilişkin olarak yürüttüğü soruşturmaya paralel olarak gerçekleşeceği belirtilen açıklamada, "Bu iddiaları ortaya atan İsrail makamlarının işbirliği, soruşturmanın başarısı açısından kritik önem taşıyacaktır" denildi.

Birçok ülke UNRWA'ya yardımları durdurdu

Aralarında ABD, Avustralya, Kanada, Almanya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Hollanda, Finlandiya, Fransa, Estonya, Avusturya, Japonya ve İsveç'in bulunduğu ülkeler, 7 Ekim iddialarının ardından UNRWA'ya yaptıkları yardımları durdurma kararı almıştı. - NEW YORK