BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal, Şehitleri Anma Töreni Düzenledi

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BİŞHAK) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Baysal, şehitleri andı.

BİHAK Başkanı Baysal, Şehitler Haftası münasebetiyle açıklamalarda bulundu. Baysal, "Bizi biz yapan değerlerimiz uğrunda fedakarlık, cesaret ve vatan sevgisinin en yüce ifadesi şehitlik. Yurt edindiğimiz bu aziz topraklar, binlerce yıllık tarihi boyunca kahramanlarımızın kanlarıyla sulanmış, onların azim ve kararlılığı ile varlığını korumuş ve ebediyen koruyacaktır. Şehitlik, bu kutsal vatanın her karış toprağında yaşayan dipdiri bir ruh, asil bir duruştur. Bu kutsal vatan uğruna canını feda eden her şehidimiz, yaşatılması gereken bu ruhun ve duruşun ebedi temsilcileridir. Aziz milletimiz tarih boyunca bu uğurda şehadet şerbeti içerek sayısız kahramanlıklara ve eşsiz destanlara imza atmış, hür ve bağımsız yaşama kararlılığını her zaman en zor şartlarda dahi benimsemiş, bayrak, millet, devlet ve vatanseverliğiyle büyük zaferlere imza atmıştır. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da kısacası milli mücadelemizin her safhasında ve terörü yok etmenin her aşamasında bu onurlu görevin en büyük kahramanı şehitlerimiz olmuştur. Aziz şehitlerimizin saymakla bitmeyecek kahramanlıkları, çocuklarımıza ve gençlerimize vatan sevgisinin, bu uğurdaki fedakarlık ve cesaretin ne anlama geldiğini kavratacak en önemli hakikattir. Aziz şehitlerimizden kalan bu kutsal toprakları koruyup, kollamak, onlardan emanet aldığımız medeniyetimizi en yüksek medeniyetlerin üstüne çıkarmak, hatıralarını yaşatarak onlara layık olmak ve bu uğurda her şeyimizi feda edebilmek en önemli görev ve ödevimizdir. Yurdumuzu kanları, canları pahasına koruyan; onurumuzu, bağımsızlığımızı tehdit eden, birlik ve bütünlüğümüze kasteden her türlü tehlikeye karşı çıkıp bu uğurda canını feda eden tüm Şehitlerimize olan minnet borcumuzu ömrümüzün sonuna kadar ödeyemeyiz. Türkiye Yüzyılımızda da şehitlerimizden aldığımız ilhamla ebediyen var olma, büyüme ve gelişme hedeflerimize emin adımlarla yürüme kararlılığımız sürecek, bu uğurda önemli mesafeler kat edilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle milletçe idrak ettiğimiz 14-20 Nisan Şehitler Haftasında başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, düşmanlara, bölücü ve yıkıcı mihraklara göz açtırmayan kahraman vatan evlatlarını, her türlü terör belasına karşı gövdesini siper ederek milli ve manevi değerleri uğruna toprağın bağrına düşen bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz" dedi. - BİNGÖL