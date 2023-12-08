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Bingöl'de 'Çanakkale Ruhu' konferansı

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Sen Yeter Ki Umut Ol" projesi çerçevesinde "Çanakkale Ruhu" konulu konferans düzenlendi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Sen Yeter Ki Umut Ol" projesi çerçevesinde "Çanakkale Ruhu" konulu konferans düzenlendi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Sen Yeter Ki Umut Ol" projesi çerçevesinde Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde 'Çanakkale Ruhu' konulu konferans düzenlendi. Konferansa Bingöl Vali Vekili Engin Tok, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü İbrahim Çapak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve üniversitede öğrenim gören bin öğrenci katıldı. Konuşmacı olarak Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci'nin yer aldığı konferans sonrası sahneye çıkan Bingöllü Ozan Hacı Gürhan. "Ben Anadoluyum" şiirini okudu. Program, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan'ın katılımcılara teşekkür plaketi takdimi ile sona erdi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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