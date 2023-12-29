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Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Milli Sporcu Ahmet Önder Bilecik'te Buluştu

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, dünya ikincisi olan Milli Sporcu Ahmet Önder ile bir araya gelerek başarısını tebrik etti. Ahmet Önder, Bilecik'te jimnastik kursuna katılan gençlerle buluşarak önemli noktalara dikkat çekti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Milli Sporcu Ahmet Önder Bilecik'te bir araya geldi.

Vali Şefik Aygöl, jimnastik aralında dünya ikincisi olan Milli Sporcu Ahmet Önder ile bir araya geldi. Vali Aygöl, Ahmet Önder'i Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini ve göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik etti.

Milli Sporcu Önder, Bilecik'te jimnastik kursuna giden gençlerle buluşarak, jimnastikte dikkat edilmesi gerekilen noktalara değindi.

Vali Şefik Aygöl, dirilişin şehri Bilecik'in kendisine uğur getireceğini söyleyerek, "Dünya şampiyonluğu sözümüzü aldık" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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