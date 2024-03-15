Bilecik'te Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki otomobil park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bilecik'ten, Eskişehir yönüne seyir halindeki Kenan Ö., yönetimindeki 11 EK 474 plaka otomobil, yolun sağ kısmında duraklayan Hasan C. idaresindeki 11 ABA 895 plaka otomobile çarptı. Kazada araçlar içinde yolcu olarak bulunan Kazım Y.(34), Elmas Y. (45) VE Fadime Ö. (40) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıları sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK