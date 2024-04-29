Bilecik'te minik öğrencilere deprem tatbikatı eğitimi verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anda Arama Kurtarma ve İlkyardım Kulübü tarafından anaokulu öğrencilerine deprem tatbikatı eğitimi verildi. Uygulamalı olarak verilen deprem tatbikatı eğitiminin ardından, deprem nedir, çök-kapan-tutun, afet çantasının tanıtımı, tahliye gibi konular hakkında detaylı bilgiler verildi.

Anda Arama Kurtarma ve İlkyardım Kulübü üyeleri miniklerden başlayarak tüm vatandaşları bilinçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. - BİLECİK