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Bilecik'te İmam Hatip Okulları Yarışmasında Dereceye Giren Öğrenciler Kaymakam ile Buluştu

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen İmam Hatip okulları yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Kaymakam Alparslan Sözen tarafından kabul edildi. Gölpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yunus Dere, Genç Bilal'ler Ezan Okuma yarışmasında il birincisi olurken, Aynur Dere ise Genç Nida Kuran'ı Kerimi güzel okuma yarışmasında ikinci oldu. Kaymakam Sözen, öğrencilere hediyelerini takdim ederek başarılarının devamını diledi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İmam Hatip okulları arasında yapılan yarışmada dereceye giren öğrenciler Kaymakam Alparslan Sözen ile bir araya geldi.

Gölpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yunus Dere, Genç Bilal'ler Ezan Okuma yarışmasında il birincisi olurken, Aynur Dere ise Genç Nida Kuran'ı Kerimi güzel okuma yarışmasında ikinci oldu. Kaymakam Alparslan Sözen, lise öğrencileri Yunus ve Aynur'u makamında ağırlayarak hediyeleri takdim etti. Lise öğrencilerini tebrik eden Sözen, başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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