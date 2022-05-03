Beytüşşebap'ta kaymakam vatandaşların bayramını kutladı

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakam Hasan Uğuz ve beraberindeki kurum amirleri, vatandaşların bayramını kutladı.

Beytüşşebap İlçe kaymakamı Hasan Uğuz, güvenlik güçlerinin bayramını kutladıktan sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Öğretmen evi konferans salonunda halkın bayramını kutlayan Uğuz, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Uğuz, son iki yıldır korona virüs ile mücadelenin sonuç verdiğini, bu tür organizasyonları özlediklerini ifade etti. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel