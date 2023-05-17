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Bekçi, güneş enerjisiyle çalışan araç tasarladı

Bekçi, güneş enerjisiyle çalışan araç tasarladı

Yerel Haberler

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bekçi olarak görev yapan İsa Bülbül; kendi imkanlarıyla güneş enerjisiyle çalışan araç tasarladı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bekçi olarak görev yapan İsa Bülbül; kendi imkanlarıyla güneş enerjisiyle çalışan araç tasarladı.

Bugüne kadar sıfır maliyetle 1500 kilometre yol alan araçta hız sabitleyici özelliği de bulunuyor.

Akıncılar Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, güneş enerjisiyle çalışan otomobili inceleyerek test sürüşü gerçekleştirdi.

Kaymakam Kahveci, İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Bekçi İsa Bülbül'ü tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Akıncılar Tragger Sivas Yerel Haberler

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