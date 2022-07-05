Bayraklı Belediyesi, İlçeye Yeni Sosyal Yaşam Alanları Kazandırmak İçin Çalışmalarını Hızlandırdı

Bayraklı'nın cadde ve sokaklarını daha çağdaş bir görünüme kazandırmak ve yeni sosyal yaşam alanları yaratmak için çalışmalarına hız kattı. Bu kapsamda İslam Kerimov Caddesi esnafıyla bir araya gelen Başkan Serdar Sandal, ilçede kaliteli mekanlar, modern yollar, kaldırımlar ve aydınlatma sistemleri ile vatandaşlar için cazibe mekanları yaratmak istediklerini belirterek, "Bu çabamızı birlikte taçlandırabiliriz. İş birliğinize ihtiyacımız var" dedi.

Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde yeni sosyal yaşam alanları yaratmak için kolları sıvadı. Her bölge için farklı farklı planlanacak çalışmaları, esnaf ile birlikte yürüteceklerini söyleyen Belediye Başkanı Serdar Sandal, İslam Kerimov Caddesi üzerindeki işletme sahipleri ile buluştu. Başkan Sandal, kaliteli mekanlar, modern sosyal alanlar ve çevre düzenlemesi ile bölgeyi Bayraklı'nın yeni cazibe merkezi haline getireceklerini belirtti. Yapılacak çalışmalara destek vereceklerini belirten işletme sahipleri, Başkan Sandal'a teşekkür etti.

"BAYRAKLI TÜRKİYE'NİN CAZİBE MERKEZİ OLACAK"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'yı sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin de kalbi yapmak, cazibe merkezlerimizi artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu düşüncemizi tek başımıza hayata geçiremeyiz. Esnafımızla, bölge halkıyla iş birliği yapmalı ve başarımızı birlikte taçlandırmalıyız. İlçemizin tarihi güzelliklerini, ticaret potansiyelini, genç ve dinamik nüfusunu da sürece dahil ederek, dayanışma ile ilçemizi kalkındırabiliriz. Dernekleşerek ve ilçeniz için elinizi taşın altına sokarak bize destek olabilirsiniz. İş birliğinize ihtiyacımız var" dedi.

ESNAFTAN BAŞKAN SANDAL'A TAM DESTEK

Başkan Sandal, toplantının devamında esnafın talep ve önerilerini de dinledi. Pandemi, deprem ve ekonomik sıkıntıların kendilerini zora soktuğunu belirten işletme sahipleri, bir an önce projenin hayata geçirilmesini istedi. İşletme sahipleri, "Bayraklı ile ilgili alınacak her kararın yanındayız. 40 yıldır İzmir'de ilk defa bir başkan bizi çağırıp, fikrimizi soruyor. Çok mutlu olduk. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

ANKA / Yerel