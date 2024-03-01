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Batman'da tırın dorsesindeki gizli bölmede 49 kaçak göçmen yakalandı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde polisin durdurduğu tırın dorsesinde etrafı hurdalarla kapatılan gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Tır şoförü gözaltına alındı.

Batman'da tırın dorsesindeki gizli bölmede 49 kaçak göçmen yakalandı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde polisin durdurduğu tırın dorsesinde etrafı hurdalarla kapatılan gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Kozluk ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı tırın dorsesindeki etrafı hurdalarla kapatılmış gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Tır şoförü M.A.A. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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