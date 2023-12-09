Batman'da deprem mağdurları mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor

Deprem değil, yıkım ekibi mağdur etti

BATMAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Batman'daki Raman Apartmanının yıkım çalışmalar sırasında yan binanın üstüne devrilmesi sonucu kolonları patlayarak duvarları yıkılan binanın sakinleri bina önünde bir araya gelerek mağduriyetlerinin giderilmesini isteyerek açıklama yaptı.

Yıkım çalışmaları sırasında yan binanın hasar görmesi sonucu binada bulunan 12 daire sakini Batman Valiliği tarafından öğretmenevine yerleştirildi. 27 gündür öğretmenevinde kalan bina sakinleri, muhatap bulamadıklarını ve bir an önce evlerine bir çözüm getirilmesini istedi.

Mağdur vatandaşlar, kira desteği ve çocuklarının okula gidebilmesi için kendilerine verilen sözlerin tutulması ve kolonlarıyla birlikte duvarları zarar gören binalarıyla ilgili en kısa sürede bir çözümün bulunması çağrısında bulundu.

Mağdur vatandaşlardan Mizgin Ergün, zarar gören binanın üçüncü katında oturduğunu ve eviyle beraber eşyalarının da zarar gördüğünü söyledi.

27 gündür muhatap bulamıyorlar

27 gün geçmesine rağmen muhatap bulamadıklarını belirten Ergün, "Sorunumuz binayı yıkan müteahhit veya firma kimse binayı yıkıp hurdaları aldıktan sonra ortadan kayboldu. 27 gün geçmesine rağmen kimse karşımıza çıkmadı. Haklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı kendi imkanlarımızla okula götürüyoruz. Bu soğuk günlerde çocuklarımızın hepsi hasta ve sağlıklı beslenemiyorlar. Bize kira desteği sağlanacağı söylendi ancak ne şekilde olacağına dair hiçbir bilgimiz yok. 12 daire mağdur durumda. 12 dairenin 6'sının duvarları yıkılmış, bazılarının kolonları bazılarının da kirişleri kırılmış durumda. Odalardaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Bu eşyalarımızın tespit edilerek parasının ödenmesi gerekiyor. Bugün kiralık evlere çıksak bile götüreceğimiz eşya yok. 27 gün geçmesine rağmen hala binamızla ilgili bir rapor çıkmadı. B blok binasının güçlendirilmesi gündemde ama onunla ilgili de bir rapor yok. Binaların satın alınma değerlerinin bize verilmesini istiyoruz" dedi.

"O günden beri muhatap yok, rapor yok, sorumlu yok"

Mağdurlardan Abdurrahman Çetin ise yıkım esnasında vali yardımcısının kendileriyle görüştüğünü ve tüm mağduriyetlerinin giderileceğini söylediğini ancak verilen sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini kaydetti.

9 Kasım'da kendilerine binayı boşaltmaları yönünde bildirim geldiğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti,

"Binamıza zarar verilmeden yan binanın yıkımının gerçekleştirileceği söylendi. Dairemizi tahliye ettikten sonra 10 Kasım'da bina yıkımı sırasında binamız hasar aldı. Bu sırada vali yardımcısı yanımıza geldi. Hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğimiz konusunda vaatlerde bulundular. Sonrasında bizi bir otele yerleştirdiler. O günden beri muhatap yok, rapor yok, sorumlu yok. Binada 6 daire kullanılamaz halde, eşyaları zarar görmüş, toplamda 12 daire mağdur durumda. Şuanda çocuklarımızla otelde kalıyoruz. Kendi imkanlarımızla okula götürüp getiriyoruz. Muhatap bulamıyoruz. Herhangi bir destek yok, kira desteği dediler ama kira desteği yok. Okul servisi tutulacak dediler ama bırakın servisi hiçbir şekilde muhatap bile bulamıyoruz. Valimize sesleniyoruz, bir muhatap verilsin bize ki sorunlarımızı anlatalım. 12 aile olarak mağdur durumdayız."

"Bu kadar insan sersefil olduk, çocuklarımız hasta"

Mağdurlardan Zeynep Acet ise havaların soğumasıyla birlikte çocuklarının hastalandığını bir an önce evine kavuşmayı beklediğini söyledi.

Kira desteği sağlanacağının kendilerine söylendiğini ifade eden Acet, "Halimizi görüyorsunuz. Müteahhit gelip binayı yıktı şuan karşımıza çıkıp bizi muhatap bile almıyor. Bu kadar insan sersefil olduk. Çocuklarımız hasta. Sizler de burada olabilirdiniz, kendinizi bizim yerimize koyun lütfen. Hırsızların girmemesi için ilk başta duvar öreceklerini söylediler. Ama görüldüğü gibi kolon gitmiş olmasına rağmen herhangi bir önlem alınmadan bir duvar örülmüş. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Kiralık daire arıyoruz ama kiralar 10 bin TL'den aşağı yok, olsa da ödeyecek durumumuz yok. Depozito istiyorlar, bir kira peşin istiyorlar. Bunu verecek durumumuz yok. Taşımayla beraber 60-70 bin tutuyor. Ödeyecek durumumuz yok. Bizi bir otel odasına koymuşlar bu nasıl devam edecek. Bir çözüm bulamadığımız için çocuklarımızla, eşlerimizle tartışıyoruz. Muhatap istiyoruz, çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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