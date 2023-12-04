Batman'da Dar Gelirli Ailelere Kömür Dağıtımı Başladı

Kozluk Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşayan dar gelirli ailelere kömür dağıtımı başladı. Kaymakam Ekrem Güngör, ailelere ısınma desteği sağladıklarını ve kömürleri kapılarına kadar teslim ettiklerini belirtti.

Batman'ın Kozluk Kaymakamlığı tarafından dar gelirli ailelere kömür dağıtımına başladı.

Kozluk Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçe merkezi ve köylerde yaşayan dar gelirli ailelere kömür dağıtımına başlandı. Kaymakam Ekrem Güngör, he yıl olduğu gibi bu yıl da dar gelirli ailelere ısınma desteğinde bulunduklarını, ailelere kömürü kapılarının önüne kadar götürüp teslim ettiklerini söyledi. - BATMAN