Başkentli Kadınların El Emeği Ürünleri, Uluslararası Fuarda Görücüye Çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) görevli usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından hazırlanan geleneksel ve çağdaş el emeği ürünler, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Craft İstanbul El Sanatları ve Tasarım Fuarı’nda görücüye çıktı. İstanbul Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde düzenlenen fuar süresince ziyaretçiler, sanatkârların el yapımı ürünlerini görme ve satın alma fırsatı da buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) görevli usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından hazırlanan geleneksel ve çağdaş el emeği ürünler, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Craft İstanbul El Sanatları ve Tasarım Fuarı'nda görücüye çıktı. İstanbul Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde düzenlenen fuar süresince ziyaretçiler, sanatkarların el yapımı ürünlerini görme ve satın alma fırsatı da buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli kadınların el emeği ürünlerini uluslararası platformlarla buluşturmaya devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından hazırlanan geleneksel ve çağdaş el emeği ürünleri Uluslararası Craft İstanbul El Sanatları ve Tasarım Fuarı'nda yerini aldı.

BELMEK ÜRÜNLERİ ULUSLARARASI FUARDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Uluslararası platformda düzenlenen fuara 3. kez katılarak Ankara'nın kültürünü tanıttıklarını söyleyen Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı Meslek Edindirme Şube Müdürü Haluk Erdemir, "Biz bu fuara 3 yıldır BELMEK olarak katılıyoruz. Belediyemizi ve Ankara'yı temsil etmek için yerimizi aldık. Burada Ankaralı kadınların el emeği göz nuru ürünlerini hem İstanbullulara hem de yurt dışından gelen misafirlerimizin beğenisine sunduk. Amacımız hem Ankara kültürünü tanıtmak hem de el emeği ürünlerin satılmasını sağlayarak kadınlarımıza destek olmak. Bunun da hakkıyla üstesinden geldiğimize inanıyoruz. Böyle uluslararası fuarlarda yer almaktan da oldukça mutluyuz" diye konuştu.

İstanbul Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde düzenlenen ve 77'si yurt dışından olmak üzere 400'e yakın el sanatçısı, 16 üniversite, 11 belediye ile kadın kooperatiflerinin katılımıyla kapılarını ziyaretçilerine açan fuarda BELMEK'lerde üretilen; çini, tezhip, seramik, gümüş takı, mefruşat, resim, ebru, minyatür, iğne oyası, bez bebek, kırkyama, el nakışı, kağıt rölyef branşında hazırlanan ürünler büyük beğeni topladı.