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Başkan Zelyurt'dan emniyete ziyaret

Başkan Zelyurt'dan emniyete ziyaret

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Karadağ'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti ve istişarede bulundu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Karadağ'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti ve istişarede bulundu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, beraberinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hasan Kaplan ve Mahalle Muhtarları ile Karadağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Belediye Başkanı Zelyurt, "İlçemizin huzur ve sükuneti için emniyet teşkilatımıza atanan Karadağ'ın yeni görevinin ilçemize hayırlı olmasını temenni ederiz" dedi.

Zelyurt ve Karadağ, daha sonra Karadağ ile çeşitli istişarelerde de bulundu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğanşehir Yunus Emre Hisarcık Karadağ Yerel Haberler

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