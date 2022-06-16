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Başkan Vekili Yurt, sahada devam eden çalışmalarda incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Vekili Yurt, sahada devam eden çalışmalarda incelemelerde bulundu

Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, aralıksız devam eden saha çalışmalarını Başkan Yardımcısı Resul Köprülü ile birlikte inceledi.

Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, aralıksız devam eden saha çalışmalarını Başkan Yardımcısı Resul Köprülü ile birlikte inceledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatları doğrultusunda ekiplerin şehrin her noktasında var olduğunu ifade eden Başkan Vekili Mehmet Yurt, "Saraçlar Mahallesi, Kuzeykent Mahallesi, Beyçelebi Mahallesi, İnönü Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Topçuoğlu Mahallesi ve Aktekke Mahallesi'nde devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı inceledik. Sayın Belediye Başkanımız Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatları doğrultusunda ekiplerimiz şehrimizin her noktasında gerekli çalışmaları gerçekleştiriyor. Hazırlanan plan ve program dahilinde hareket ediyoruz. Sıcak asfalt, parke, kaldırım yapımı ve duvar yapımları gibi çalışmalarımız mesai mefhumu gözetmeksizin sürüyor. Kastamonu'muza en iyi hizmeti sunabilmek adına var gücümüzle sahadayız. Yine kabristanlıklarımızın düzenleme çalışmaları aralıksız sürüyor, parklarımızdaki çalışmalar devam ediyor. Kastamonu Belediyesi ailesinin her bir ferdi şehrin her noktasına alın terini bırakıyor. Azimle ve memleketine duyduğu sevgiyle çalışan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kastamonu Belediyesi büyük ve güçlü bir aile. Buradaki birliktelikle şehirdeki eksiklikleri hızla giderecek, ihtiyaçlara da aynı hızla cevap vereceğiz. İmkanlar doğrultusunda en iyisini yapmak için gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda destekleriyle bizlerin gücüne güç katan hemşehrilerimize de şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Rahmi Galip Vidinlioğlu Kastamonu Yerel Haberler

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