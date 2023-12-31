AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı: 2023 Yılında Büyük Sınavlar Verildi

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yayımladığı yeni yıl mesajında; 2023 yılında başta deprem felaketi ve savaşlar olmak üzere, pek çok alanda büyük sınavlar verildiğine dikkat çekti. Başkan Saygılı mesajında; "2023 yılı birçok acının ve gözyaşının, pek çok badirenin, krizin yılı oldu. Devlet ve millet olarak, sınavımızı en hakkaniyetli biçimde vermeye gayret ettik, başardık. İnşallah, yeni yıl yaraların tamamen sarıldığı, Türkiye Yüzyılı'nın eserlerini vermeye devam edeceğimiz bir yıl olacak. Cumhuriyetin 100. yılına erdiğimiz bu yıl, gelecek yüzyılın hedefleri için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Milletimiz seçimini yaptı, yolunu çizdi"

"Geçen 22 yıl boyunca olduğu gibi, tüm kritik meselelerde, afetlerde, seçimlerde nasıl alnı ak, başı dik bir duruş sergilediysek; bundan sonra da böyle olacak." diyen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, mesajına şu sözlerle devam etti; "Türkiye; yine mazlumun ve haklının arkasında durmuş, altında kaldığı küresel krizlerin üstesinden gelmiştir. 2024, Türkiye Yüzyılı'na yeni tuğlalar koyacağımız, milletimizi daha çok refaha kavuşturacağımız bir yıl olacak. Yeter ki; tek vücut olmaya devam edelim. En büyük gücümüz milletimiz. Milletimiz; geride bıraktığımız yıl yaptığı seçimde önemli bir mesaj vermiş, yolunu çizmiştir. Güven ve istikrar AK Parti ile mümkündür. Geleceğe yönelik, 'Güçlü, büyük ve tam bağımsız Türkiye' hedefine yönelik en doğru adımları atacak tek lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

"Sarsılmayacak bir dayanışma ruhu"

Başkan Saygılı; "Yakın tarihin en büyük afetini, 6 Şubat Depremini yaşadık. Tarifsiz acılar yaşandı, yüreklerde kapanması zor yaralar açıldı. Ama biz millet olarak, doğamızdan ve tarihimizden gelen dayanışma ruhumuza sarıldık. Gördük ki; taşıdığımız bu ruh ve birliğimiz, sarsılmayacak kadar güçlü. Gördük ki; devletimiz yaraları sarmakta mahir ve hızlı. 2023'ü bir de dünyanın en haksız, en kanlı, en unutulmaz savaşıyla, Gazze'nin vicdanlarda açtığı en derin acısıyla hatırlayacağız. Yeni yıl için iyilik temennilerimizle birlikte; depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. 2024'ün Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini; tüm mazlum coğrafyalarda akan kanın son bulduğu yeni bir dünya düzeninin kapısını aralamasını diliyorum." - İZMİR