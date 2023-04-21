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Başkan Demir'in bayram mesajı

Başkan Demir'in bayram mesajı

Yerel Haberler

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir, mesajında; "Bayramlar kırgınlık ve küskünlüklerin unutulup, dostluk-kardeşlik, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın canlı tutulduğu özel günlerdir. Hayır, dualarına her zaman

muhtaç olduğumuz aile büyüklerimizin ziyaret edildiği, çocukların sevindirildiği, küskünlerin barıştığı, huzurla geçireceğimiz bir bayram diliyorum.

Bu vesileyle değerli Ardahanlı hemşerilerim ve tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramını tebrik eder selam ve saygılarımı sunarım" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

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