Başkan Çolakbayrakdar: "Yerli ve milli üretime katkı sağlıyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümden asfalt plentine, KOCAFEST'ten TEKNOFEST'te, ata tohumları üretiminden fidanlığa, atölyeden Kocasinan Akademi'ye kadar bütün alanlarda gerçekleştirilen projelerle yerli ve milli üretime büyük destek verdiklerini söyledi.

Yerli Malı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Çolakbayrakdar, yaptığı hizmetlerle yerli ve milli üretime büyük katkı sağladıklarına dikkat çekerek; "Kocasinan Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği yerli ve milli üretim seferberliğine tam destek oluyoruz. Bu istikamette yaptığımız hizmetlerde yerli malı kullanımına büyük özen gösteriyoruz. Bunlardan biri olan Çözüm Merkezimizin yazılımının tamamen belediye personeli tarafından yerli ve milli imkanlarla yapılması ve yüzde yüz yerli üretim olan 'Agrega Üretim Tesisi' ve 'Asfalt Plenti' hizmetimiz gibi birbirinden önemli yatırımlarımızı hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca tesislerimizde bugün gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA'lar ile robotlar, yarın ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak. Geleceğimiz, istikbalimiz ve evlatlarımız; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin ne kadar emin ellerde olduğunu tesislerimizde ve geleneksel hale getirdiğimiz KOCAFEST'te gösteriyorlar. Gençlerimiz, yeter ki çalışsın üretsin biz her zaman yanında ve destekçisiyiz. Anadolu'nun ortasında 'Dijital bir Fidan' diktik. Bu fidanı akıl, bilgi ve gayretle büyütmenin çabası içerisindeyiz. KOCAFEST gelecekte çok daha iyi işler yapacak. Özellikle Kocasinan Akademi çatısı altında birçok branşta eğitim veriyoruz. Kursiyerlerin almış oldukları eğitim sonunda ortaya çıkardıkları eserler, hem yerli malı kullanımının öneminin göstergesi olurken hem de yerli üretim olan ürünleri kullanmaya da teşvik ediyor. Bu eğitimler sayesinde hanım kardeşlerimizin meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri noktasında katkı sağlamış oluyoruz. Böylece öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlamaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Her defasında 'Kendi kendine yeten belediye' ve 'Kendi kendine yeten bir şehir' olmalıyız' diyen Başkan Çolakbayrakdar, "Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan, teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Agrega Üretim Tesisiyle ise asfalt için gereken olan malzemeyi üretiyoruz. Taş ocağımızda kendi üretmiş olduğumuz agrega ile kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimizle Kocasinan'ımızın yollarını yenilemeye devam ediyoruz. Özellikle en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi olan kentsel dönüşüm için ayrı bir değer ve önem veriyoruz. Vatandaşın ne tür ihtiyacı varsa kentsel dönüşümle gerçekleştiriyoruz. İlçenin çehresini değiştirerek, sosyal mekanlar oluşturuyoruz. Türkiye'de ilçe belediyeler ölçeğinde kendi imkanlarıyla büyük ölçekte kentsel dönüşüm yapan tek belediyeyiz. Bu vesile ile ülke ekonomisine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, "'Güçlü ve Büyük Kocasinan' için tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ