Başkan Ceritoğlu Sengel: '26 Ağustos bir kararlılık günüdür'

Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zafere ulaşan Büyük Taarruz'un 100. yılı Selçuk'ta Kurtuluş Yolu Heykelinde düzenlenen törenle kutlandı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, törene belediye binası önünden başlayan Selçuk Belediyesi Gençlik Bandosu eşliğindeki kortej ile birlikte katıldı.

Selçuk Belediyesi'nin çağrısıyla kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların katılımıyla her yıl Büyük Taarruz'un yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta gerçekleşen törene bu yıl Kurtuluş Yolu Heykelini Selçuk'a kazandıran heykeltıraş Mehmet Aksoy da katıldı.

Büyük zaferin 100. yılının kutlandığını ifade eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Selçuk'un da kurtuluşunun 100. yılını kutlayacağız. 26 Ağustos bir kararlılık günüdür, bir mücadele günüdür. O Zafere ulaşmak için canı pahasına verilmiş olan kararların uygulandığı gündür. Bu vatan toprağı için, bu vatan üzerindeki tüm değerler için ve aynı zamanda arkamızda gördüğümüz bu eser de aslında nasıl kararlı durulduğunun da bir kanıtıdır diye düşünüyorum. Kurtuluş Yolu Heykeli, sanat ve aynı zamanda matematik eseridir ve aynı zamanda tarihin yansımasıdır" dedi.

Büyük Taarruz'un 100. yılı sebebiyle düzenlenen törende konuşan Kurtuluş Yolu Heykeli'nin heykeltıraşı Mehmet Aksoy ise yaptığı konuşmada, "Bağımsızlık ateşinin yandığı, Büyük Taarruz'un başladığı gün 100 yaşında. Hepimize kutlu olsun. Bu savaş bir namus savaşıydı, özgürlük savaşıydı" diye konuştu.

Başkan Ceritoğlu Sengel, yapılan konuşmaların ardından heykeltıraş Mehmet Aksoy'a Kurtuluş Yolu Heykeli anısına bir plaket verdi.

Törende, Ulaş Erol yönetimindeki Efes Selçuk Zeybek Ekibinin gerçekleştirdiği gösterinin ardından katılımcılar, saat 12.30'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetinin Kurtuluş Yolu Heykelinde görülmesine bir kez daha heyecanla ve duygulanarak tanık oldu. - İZMİR