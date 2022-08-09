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Başkan Çerçioğlu Bozdoğanlılarla Bir Araya Geldi

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Başkan Çerçioğlu Bozdoğanlılarla Bir Araya Geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan'da esnaf ve yurttaşla bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan'da esnaf ve yurttaşla bir araya geldi.

Bozdoğan ziyaretinde Başkan Çerçioğlu'na, CHP İl Başkanı Ali Çankır ve ilçe başkanları, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden eşlik etti.

Başkanlar, Bozdoğan'da pazar esnafı ve halkla buluşarak sorunlarını dinledi. Esnaf ürünleri satamadığını belirtirken yurttaş da alım gücünün düşmesinden yakındı.

ANKA / Yerel

Özlem Çerçioğlu Bozdoğan Aydın Yerel Haberler

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