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Bartın Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanı ZBEÜ Rektörünü ziyaret etti

15 Aralık 2023 18:17 Güncelleme: 18:19 Abone Ol

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceyhan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, konuklarıyla bir süre sohbet etti. Konukları ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti. Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi.