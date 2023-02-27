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Bandırma'da yola asit döküldü

Yerel Haberler

Bandırma'da yola asit döküldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Erdek'ten Bandırma istikametine gitmekte olan tankerden, hastane kavşağında yola asit döküldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Erdek'ten Bandırma istikametine gitmekte olan tankerden, hastane kavşağında yola asit döküldü.

Edinilen bilgiye göre Bandırma'da meydana gelen olayda, Erdek yönünden gelen asit yüklü tankerin, seyir halinde iken tanker kısmındaki hortumun patlaması sonucu yola saçılan asit nedeniyle yol kısmen trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen bölge trafik ekipleri ivedilikle geniş güvenlik önlemleri aldı. Patlayan hortum nedeniyle çevreye saçılan asit için görevliler önlem alırken, riske karşı, asidi nötralize etmesi için asidin döküldüğü alana kireç döküldü ve su ile asfalt yol yıkandı. Anayol üzerinde kontrollü geçişin ardından yaklaşık bir saat sonra trafik normale döndü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir Yerel Haberler

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