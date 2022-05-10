Bandırma'da Kadın Danışma Merkezi açıldı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Kadın Dayanışma Derneği (KDD) tarafından Kadın Danışma Merkezi açıldı.

Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Nilgün Germiyan, Yönetim Kurulu Üyeleri Neslihan İpek Eren, Dilek Durukan Eftal Tosun, Gönüllü Fevziye Dağlı yeni kurulan merkez adına vatandaşlardan destek beklediklerini söyledi. Kadınlara her konuda destek sağlamak amacıyla hizmete giren Kadın Danışma Merkezi hakkında bilgi veren Başkan Germiyan, "Dernek olarak Kadın Danışma Merkezimiz aktif hale getirdik. Tüm kadınlara destek olmak, öncelikle aile içi olmak üzere şiddete gören kadınlara hukuki, ekonomik, sağlık, sosyal olarak destek sağlamak amacındayız. Destek vermek isteyenleri yanımızda, destek almak isteyenleri de merkezimize başvurmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kadın Danışma Merkezine hayırlı olsun ziyaretine gelen Dağlı Ajans sahibi Gökhan Dağlı da merkeze bir adet laptop bilgisayar hediye etti. Başkan Nilgün Germiyan, desteğinden dolayı Dağlı' ya teşekkür etti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel