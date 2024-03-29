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Bakan Özhaseki, Kütahya'da ziyaretlerde bulundu

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Bakan Özhaseki, Kütahya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

KÜTAHYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Mehmet Özhaseki, Vali Musa Işın, milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. İki günlük Kütahya programının ikinci gününde, Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret eden Bakan Özhaseki, Kütahya'nın genel durumu hakkında bilgiler aldı, istişarelerde bulundu. Vali Musa Işın ve İl protokolü ile görüşmesinin ardından, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarının seçim stantlarını ziyaret eden Bakan Özhaseki, programın sonunda vatandaşlara fidan dağıttı. Bakan Mehmet Özhaseki, Cuma namazını Kütahya Ulu Cami'de kılarak miting yapmak üzere Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine doğru yola çıktı.

(ŞEN-EFE-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki AK Parti Kütahya Yerel Politika Güncel Haberler

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