Aydınlı Matbaa Ustası Yavuz Kolalı Hayatını Kaybetti

Kendisinden büyük 150 yıllık makinelerle mesleğini sürdüren Aydınlı matbaa ustası 70 yaşındaki Yavuz Kolalı hayatını kaybetti.

Babası Mustafa Kolalı'nın 1958 yılında kurduğu matbaada çocukluk çağlarından bu yana çalışan ve 1982'de babasının vefatı üzerine iş yerini devralan Yavuz Kolalı yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Aydın'ın en eski gazetelerinden Aydın ve Büyük Menderes gazetelerinin de basıldığı matbaada 150 yıllık makinelerle mesleğini sürdüren bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan ve doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Kolalı hayatını kaybetti. Kolalı'nın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Kolalı'nın ikindi namazına müteakip Eski Yeni Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN