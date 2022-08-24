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Aydın yerel haberi | Germencik'in 'Parmak çocuğu' vefat etti

Yerel Haberler

Aydın yerel haberi | Germencik'in 'Parmak çocuğu' vefat etti

Aydın haberler: Aydın'ın Germencik ilçesinin sevilen yüzü ve yaklaşık 1 metrelik boyu ile çocuk görünümüne sahip olan 24 yaşındaki Sefa Tirit, hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinin sevilen yüzü ve yaklaşık 1 metrelik boyu ile çocuk görünümüne sahip olan 24 yaşındaki Sefa Tirit, hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çocuk görünümü sebebiyle "Parmak çocuk" olarak tanınan 24 yaşındaki Sefa Tirit, 1 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. 20 Nisan 1998'de 1 kilo 250 gram ağırlığında ve 30 santimetre boyunda dünyaya gelen Tirit, gelişim bozukluğu hastalığı nedeniyle 24 yılda yaklaşık 12 kilo ağırlığa ve yaklaşık 1 metre uzunluğa ulaşabildi. Yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanan ve Söke'de yoğun bakıma kaldırılan Tirit, yaşam savaşını kaybetti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamayan Tirit'in ani ölümü ailesi ve sevenlerinin yanı sıra ilçe genelini üzüntüye boğdu.

"Hepimizi yürekten sarstı"

İlçenin sevilen yüzünün hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı dileyen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, paylaşımında "Germencik'in sevilen ismi Sefa kardeşimizin vefatı hepimizi yürekten sarstı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine taziyelerimi sunuyorum. Allah rahmet etsin" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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