Aydın yerel haberi... Aydın Orman İşletme Müdür Yardımcısı Altun göreve başladı Yerel Haberler Aydın habere göre Aydın Orman İşletme Müdürlüğü müdür yardımcılığı görevine atanan Ceyda Altun göreve başladı. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü müdür yardımcılığı görevine atanan Ceyda Altun göreve başladı. Ortaca Orman İşletme Şefliği görevini yürütürken Aydın Orman İşletme Müdür Yardımcısı olarak atanan Ceyda Altun yeni görevine başladı. Aydın Orman İşletme Müdürü Mustafa Koruk, İşletme Müdür Yardımcısı Oğuz Yıldırım ve işletme personeli Ceyda Altun'a yeni görevinde başarılar dileyerek çiçek takdim etti. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Orman İşletme Müdürlüğü Aydın Yerel Haberler

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