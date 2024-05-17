Üye Girişi
Haberler

Aydın'da kayısı hasadı başladı, üreticiler ve işçiler fiyatların yetersiz olduğunu söylüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kayısı hasadı başladı. Üreticiler ve tarım işçileri, fiyatların düşük olduğunu ve yaşanan pahalılık nedeniyle zorluklar yaşadıklarını belirtiyor.

(AYDIN)- Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kayısı hasadı başladı. Tarım işçisi bir kadın, "Yevmiyelerimiz düşük fakat ortalık çok pahalı. Market  fiyatları çok yüksek. Bir markete girdiğimiz zaman aldığımız yevmiyeyi orada bırakıyoruz" dedi. Üretici Atalay Dinç ise, "Verim az olması nedeniyle fiyatlarda tatmin edici değil. Şu andaki toptan fiyatı 20 lira civarında. Pazarda 50- 60 lira arasında. Arada çok büyük bir fark var. Kazanan aracılar. Üreticinin ve toplayan işçinin fiyatı yeterli değil. Üretim maliyetleri çok fazla" diye konuştu.

Aydın'ın Sultanhisar Atça bölgesinde kayısı hasadı başladı. Üreticiler aracıların para kazandığını söylerken, kayısıları toplayan tarım  işçileri de günlük 500 lira yevmiye ile market alışverişi yapmanın bile zor olduğunu ifade etti.

"MİLLETİN HALİ NE OLACAK BİLMİYORUZ"

Kadın tarım işçisi şunları söyledi:

"Çalışmadan yemek yemek yok. Buralarda sürünüyoruz. Günlük yevmiyemiz 500 lira. Zamlardan dolayı yevmiyemiz hiçbir şey yapmıyor. Bu zamlar ne olacak bilemiyorum. Yevmiyelerimiz düşük fakat ortalık çok pahalı. Market  fiyatları çok yüksek. Bir markete girdiğimiz zaman aldığımız yevmiyeyi orada bırakıyoruz. Ben evime ancak beyaz peynir alabiliyorum. O da 250 lira. Ben ne yapacağım? İşçi çalıştığının karşılığını hakkıyla almalı. Ben bu sene kurban kesme taraftarı değilim. Durumum yok. Ben buraya kayısı toplamaya geliyorum 500 lira ile koyun parası toplayamam. Bu pahalıkta kim kesebilir ki? Markete gidip geldiğimizde bin lira para harcıyoruz aldığımız yevmiye bizim 500 lira. Bu milletin hali ne olacak bilmiyoruz.

"BİR ÇOCUĞA ZOR BAKIYORUM"

Başka bir tarım işçisi kadın ise, "Bir marketle kalmıyor, ekektrik, su faturaları var. Evi idare etmesi çok zor. Burada bir hafta çalışıyorsun ama elektrik, suyu ödeyince hiçbir şey kalmıyor. Çocuklarımız okuyor önce okula giderken 10 lira 20 lira veriyordum şimdi 50 lira veriyorum. Artık 10 lira ile 20 lira ile bir şey alınmıyor. Bir meyve suyu kaç lira olmuş. Ben 5 tane çocuğa nasıl bakacağım ben? Bir çocuğa zor bakıyorum. Cumhurbaşkanının  keyfi yerinde" dedi.

"PLANLI TARIM POLİTİKASINA İHTİYAÇ VAR"

Kayısı bahçesi sahibi üretici Atalay Dinç ise şunları söyledi:

"Ben bu ağaçları 2005 yılında diktim. Bunlar erkenci kayısılar. Bunlar 19 yaşında ağaçlar. Bu sene iklim şartları nedeniyle 600 ile 900 saat soğuklama yapmaması nedeniyle verim az. Verim az olması nedeniyle fiyatlarda tatmin edici değil. Şu andaki toptan fiyatı 20 lira civarında. Pazarda 50- 60 lira arasında. Arada çok büyük bir fark var. Kazanan aracılar. Üreticinin ve toplayan işçinin fiyatı yeterli değil. Üretim maliyetleri çok fazla. Örneğin mazot gübre ilaç her ne kadar Türkiye'yi idare edenler bu enflasyon yüzde 40- 50 diyorlarsa da gerçek enflasyon yüzde 250-300 arasında. Bunu da nereden anlıyoruz; aldığımız gübre mazot ilaçtan anlıyoruz. Kullandığımız tarımsal girdiler emeğimizin karşılığını vermiyor. Bunları dikip ülke ekonomisini kazandırdık sökemiyorum da. Bu şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Ekonomik paket sadece beli kesim ve kısımları ülkenin insanlarına hitap ediyor. Bizler daha önce de bu hükümetin ekonomik paketlerini gördük. Orta vadeli planlarını gördük. Her ne kadar ekonomistiz deseler de ekonomide kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli programlar olur. Bugün planlama konusunda anca akıllarına gelmiş olacak ki yüzde 6 eğimden az olan tarımsal alanlara ağaç diktirmiyorlar.  Örneğin ben buradaki ağaçları söküp yeniden kayısı ağacı dikmeye kalksam şu anda devlet diktirmez. Neden olarak burası çünkü  tarımsal alan. Burası Büyük Menderes ovası ancak planlamayı düzenlemeye başladılar. Ben de günaydınlar olsun diyorum. Ülkenin planlı ekonomiye, işçisine, çiftçisine hem destek hem de yönlendirici faaliyetlerde bulunması gerekir. Bunun aksi sefalettir yoksulluktur fakirliktir."

Kaynak: ANKA / Yerel

Sultanhisar Aydın Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen 'Yalancılar' sesiyle irkildi

İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi

Bakmadan Geçme

16-17 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Antalyaspor Adana Demirspor maçı CANLI izle! 17 Mayıs Antalyaspor ADS maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Ateş Kuşları yok mu, Ateş Kuşları final mi yaptı? Indiana Pacers New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 18 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! 17-18 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? İstanbulspor Sivasspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İstanbulspor Sivasspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kemerburgaz son hali nasıl, Galatasaray antrenman tesisi bitti mi 2024? Gaddar 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 675. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İstanbulspor Sivasspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! İstanbulspor Sivasspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Karaağaç Destanı 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8 Mayıs Karaağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İstanbulspor Sivasspor maçı CANLI izle! 17 Mayıs İstanbulspor Sivasspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Survivor kaptan kim oldu? Mavi Takım Kırmızı Takım kaptanları kim oldu 17 Mayıs Cuma 2024? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 17 Mayıs Cuma 2024? Survivor kim kazandı? 17 Mayıs Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı?
Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title