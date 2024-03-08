Aydın'da Jandarma Vatandaşları Bilgilendirdi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirmede bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre Timi ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bozdoğan Haydere Ortaokulu'nda Okul Aile Birliği toplantısına katılım sağlandı. Toplantıda 47 vatandaşa KADES Uygulaması, Kadına El Kalkamaz, Çevre ve Doğa Sevgisi, Siber Zorbalık konularında bilgilendirme yapılarak vatandaşların telefonlarına KADES uygulaması yüklendi. Bilgilendirme faaliyetlerinin sonunda durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Kadına El Kalkamaz pankartı açılarak broşür dağıtımı yapıldı. - AYDIN