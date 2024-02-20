Aydın'da fabrikada çalışan 137 kadına şiddet konusunda bilgilendirme yapıldı

Aydın'ın Çine ilçesinde bir fabrikada çalışan 137 kadın, jandarma ekiplerince kadına karşı şiddet konularında bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca, Çine ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Bölgede faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 137 kadın, 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması, Kadına El Kalkamaz, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu konularında bilgilendirildi. Ayrıca kadınların telefonuna KADES Uygulamasının yüklenmesi sağlanırken, durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı yapıldı. - AYDIN