Aydın'da Deve ve Boğa Güreşi Etkinliklerinde Jandarma Güvenliği

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen deve güreşi ile Çine'deki Boğa Güreşi'nde jandarma ekipleri alanın güvenliğini sağladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Koçarlı Yeniköy Mahallesinde bulunan Deve Güreşi Arenasında icra edilen 9. Geleneksel Dev Güreşi Festivali ile Çine ilçesi Cumhuriyet Mahallesi hayvan pazarında yapılan boğa güreşi festivalinde jandarma ekipleri görev aldı. Komando, Trafik, Asayiş ve Köpek Timleri ( Uyuşturucu, Bomba Arama) ile yaya ve motorlu olarak gerekli emniyet tedbirleri alınarak vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde etkinliklere katılarak bitiminde rahat bir şekilde ayrılmaları sağlandı. - AYDIN