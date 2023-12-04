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Aydın'da Deve ve Boğa Güreşi Etkinliklerinde Jandarma Güvenliği

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen deve güreşi ile Çine'deki boğa güreşi etkinliklerinde jandarma ekipleri alanın güvenliğini sağladı. Jandarma, gerekli emniyet tedbirlerini alarak vatandaşların huzurlu bir şekilde etkinliklere katılmalarını ve ayrılmalarını sağladı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen deve güreşi ile Çine'deki Boğa Güreşi'nde jandarma ekipleri alanın güvenliğini sağladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Koçarlı Yeniköy Mahallesinde bulunan Deve Güreşi Arenasında icra edilen 9. Geleneksel Dev Güreşi Festivali ile Çine ilçesi Cumhuriyet Mahallesi hayvan pazarında yapılan boğa güreşi festivalinde jandarma ekipleri görev aldı. Komando, Trafik, Asayiş ve Köpek Timleri ( Uyuşturucu, Bomba Arama) ile yaya ve motorlu olarak gerekli emniyet tedbirleri alınarak vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde etkinliklere katılarak bitiminde rahat bir şekilde ayrılmaları sağlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Koçarlı Aydın Deve Güvenlik Yerel Spor Güncel Haberler

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