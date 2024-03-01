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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde vatandaşlar yağmur duası yaptı

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Yenipazarlı vatandaşlar, kuraklığa çözüm bulmak için keşkek hayrında yağmur duası yaptı. İlçe protokol üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar etkinliğe katıldı. Geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte suyun önemi vurgulandı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde vatandaşlar, kuraklığa çare bulmak için yağmur duası yaparken, gerçekleştirilen keşkek hayrında eller yağmur yağması için açıldı.

Tarladaki ürünlerinin susuz kalmaması için çare arayan Yenipazarlı vatandaşlar, Çarşı Mahallesi Topal Hüseyin mevkiinde buluştu. Mahalle halkının aralarında topladığı yardımlarla pişirilen keşkekli hayır yemeğinin ardından yağmur duası yapıldı. İlçeye bağlı merkez Çarşı Mahallesi sakinleri tarafından 6 yıl önce başlatılan hayır yemeği ve yağmur duası etkinliklerine ilçe protokol üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Gelenek 6 yıldır sürüyor"

Yağmur yağmamasından dolayı 6 yıl önce bu organizasyona başladıklarını ifade den mahalle sakinlerinden Muzaffer Fırat, "Geleneksel olarak sürdürdüğümüz bu organizasyona ilçe merkezimiz başta olmak üzere tüm kırsal mahallelerimizden de yardım geldi. Allah herkesten razı olsun. Biz burada sadece yağmur duası için bir araya gelmiyoruz. Hem şehitlerimiz hem de cami açılışımızda bu etkinlikleri yaptık" dedi.

"Suyun önemini herkesin bilmesi gerekiyor"

Mahalle sakinlerinden Süleyman Kozbek de konuşmasında suyun öneminden söz ederek, "Topal Hüseyin mevkii ovanın başlangıcıdır. Sulama kanalımızın da yanıdır. Bizler suyun önemini biliyoruz ve herkesin de bilmesi gerekiyor. Evde çeşmesini açan çocuktan anne-babaya kadar herkesin su kullanımında dikkatli olması gerekiyor. Her geçen yıl kuraklığa giderken suyun önemi de artıyor. Teknoloji her şeye çare bulurken bir tek kuraklığa çare bulamıyor. Bu gelenek aynı zamanda bir dayanışma ve doğaya destektir. Allah'ım hiçbir canlıyı susuz bırakmasın" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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